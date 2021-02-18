A Way Out'un geliştiricisi, yeni oyunu It Takes Two'dan sıkılan olursa 1000 dolar vereceğini söyledi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Hazelight Studios'un yaptığı It Takes Two ile ilgili fazlasıyla ilginç bir iddia geldi.

Ayrıca Bkz. "Söylentiye göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek: Kore Savaşı anlatılabilir"

İlginizi Çekebilir

Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı

Oyunun başındaki isimlerden biri olan Josef Fares, geçtiğimiz gün Game Informer'a bir röportaj verdi. Röportaj esnasında yeni oyunları It Takes Two'nun yapımının tamamlandığını belirtti. Ancak bir dieğr açıklaması daha fazla ilgi çekti diyebiliriz.

Josef Fares'in söylediğine göre It Takes Two'dan sıkılmak neredeyse imkansız. Josef Fares "Size şunu garanti edebilirim, bu oyundan sıkılmak imkansız. Bunu başlığa yazabilirsiniz, 'bu oyundan sıkıldım' diyen herkese 1000 dolar vereceğim. Dürüst olduğuna inandığım herkese 1000 dolar vereceğim buna garanti veriyorum." dedi.

Josef Fares, bu tarz enteresan çıkışlarıyla tanınan bir isim. Daha önce The Game Awards etkinliğinde canlı yayında “F*ck the Oscars.” diyerek kameralara bağırmıştı.

Bahsi geçen It Takes Two ise 26 Mart'ta PlaySation 5, Xbox Series, PlaySation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.vg247.com/2021/02/17/josef-fares-1000-it-takes-two/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.