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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    A Way Out'un geliştiricisi, yeni oyunu It Takes Two'dan sıkılan olursa 1000 dolar vereceğini söyledi

    Daha öncesinde Brothers: A Tale of Two Sons ve A Way Out oyunları ile tanınan Josef Fares'in yeni oyunu It Takes Two hakkında fazlasıyla iddialı konuştu.
    18 Şubat 2021, 11:30 (17 sa.)
    3,4b
    5
    27
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    A Way Out'un geliştiricisi, yeni oyunu It Takes Two'dan sıkılan olursa 1000 dolar vereceğini söyledi
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Hazelight Studios'un yaptığı It Takes Two ile ilgili fazlasıyla ilginç bir iddia geldi.

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    Oyunun başındaki isimlerden biri olan Josef Fares, geçtiğimiz gün Game Informer'a bir röportaj verdi. Röportaj esnasında yeni oyunları It Takes Two'nun yapımının tamamlandığını belirtti. Ancak bir dieğr açıklaması daha fazla ilgi çekti diyebiliriz.

    Josef Fares'in söylediğine göre It Takes Two'dan sıkılmak neredeyse imkansız. Josef Fares "Size şunu garanti edebilirim, bu oyundan sıkılmak imkansız. Bunu başlığa yazabilirsiniz, 'bu oyundan sıkıldım' diyen herkese 1000 dolar vereceğim. Dürüst olduğuna inandığım herkese 1000 dolar vereceğim buna garanti veriyorum." dedi.

    Josef Fares, bu tarz enteresan çıkışlarıyla tanınan bir isim. Daha önce The Game Awards etkinliğinde canlı yayında “F*ck the Oscars.” diyerek kameralara bağırmıştı.

    Bahsi geçen It Takes Two ise 26 Mart'ta PlaySation 5, Xbox Series, PlaySation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.vg247.com/2021/02/17/josef-fares-1000-it-takes-two/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hawaii (Neo Clubber ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yazıyı okurken bile sıkıldım
    Yanıtla +29
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    -Prometheus- (ali ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    En azından [color=#4d5156]John Romero gibi bu oyun sizi kaltağı yapacak dememiş
    Yanıtla +10
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    monacomen 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunları genel olarak insanlar eğlenmek ve zaman geçirmek için oynar ama çoğu oyun artık sinir krizi geçirtmek ve zamanınızı gebertmek üzerine tasarlanıyor. Şunlar olur ise oyundan kesinlikle sıkılırsın:
    - Gereksiz yere zor bulmacalar.
    - Her öldüğünde seni save alanının çok çok gerisine atıp oyun süresini uzatmalar.
    - Dil desteği vermeyip bir çevirmenin anlayabileceği derinlikle metinler ile döşenmiş hikayeler.
    - Grafik kartlarını zorlayacak ama ortada da bir nane olmayan tasarımlar.
    - Kolay, en kolay, zor ve en zor modları bulundurmayan oyunlar.
    - Oyunu geçilemeyen bölümünü üç defa deneyen oyuncuya, kıyak yapıp oyunu geçmesine yardımcı olmayan despot yapımlar.
    - Asla bitmeyecek, bitmemesi gerekiyor gibi sürekli doldurula doldurula şişmiş içerikler, sonu gelmez bölümler. E hayatta tüketilecek bir sürü şey daha var hayatımız senin oyununla mı geçsin be hey labut.
    Oyunları genel olarak insanlar eğlenmek ve zaman geçirmek için oynar ama çoğu oyun artık sinir krizi geçirtmek ve zamanınızı gebertmek üzerine tasarlanıyor. Şun...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğlenceli bir yapım olacak aşikar ancak bu zevk meselesi. Beğenip kısa bir süre sıkılacak insanlar çıkabilir. Bu tip büyük iddialarda bulunma iyi değil.
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    YeahRight (Kartal Oguz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alayi SIKILDIM yazip durmus, hadi bir kisi bunun esprisini yapar tamamdir ama bu ne ergen toplulugu gibi:D
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    Absnthe (Yasin Atasoy) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    1000 Dolarimi şimdiden kimden temin edebilirim :S
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    YALLY (Yağız GÜZELSOY) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamın Brothers A Tale of Two Sons ve Away Out oyunlarını bitirmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki , bu adamlar bu işi biliyor. Tabi bu kadar iddalı konuşup ön yargılı insanlar için çıtayı AllahuEkber dağlarına çıkarmak doğru değil orası ayrı...
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    P Proprietor (Akif Altun) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika'da kesin bu olaydan dava açıp para alan olur
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    monacomen 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunları genel olarak insanlar eğlenmek ve zaman geçirmek için oynar ama çoğu oyun artık sinir krizi geçirtmek ve zamanınızı gebertmek üzerine tasarlanıyor. Şunlar olur ise oyundan kesinlikle sıkılırsın:
    - Gereksiz yere zor bulmacalar.
    - Her öldüğünde seni save alanının çok çok gerisine atıp oyun süresini uzatmalar.
    - Dil desteği vermeyip bir çevirmenin anlayabileceği derinlikle metinler ile döşenmiş hikayeler.
    - Grafik kartlarını zorlayacak ama ortada da bir nane olmayan tasarımlar.
    - Kolay, en kolay, zor ve en zor modları bulundurmayan oyunlar.
    - Oyunu geçilemeyen bölümünü üç defa deneyen oyuncuya, kıyak yapıp oyunu geçmesine yardımcı olmayan despot yapımlar.
    - Asla bitmeyecek, bitmemesi gerekiyor gibi sürekli doldurula doldurula şişmiş içerikler, sonu gelmez bölümler. E hayatta tüketilecek bir sürü şey daha var hayatımız senin oyununla mı geçsin be hey labut.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    A aral1 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Pasam benim dil destegi ve kendi yerel sakalarini begenmiyorsan kendi kulturune ait sakalarin oldugu oyun yap.
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    BoranFowler (Boran Güler) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdiden bir sıkıntı bastı 🤫🤑
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    Innerpeace 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun eğlenceli görünüyor. Tam sevgiliyle, kız arkadaşla, keyifli vakit geçirmelik.
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    rasterx 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı olabilir,denemeden yorum yapmak saçmalık olur.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzlerken sıkıldım
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3401 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    It Takes Two, yayın tarihi ve
    4 etiket daha fragman çıkış tarihi 1000 dolar Yazılım
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