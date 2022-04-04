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    Popüler Netflix dizisi The Witcher'ın 3. sezon çekimleri başladı

    Netflix'in en popüler yapımlarından birisi olan The Witcher'ın üçüncü sezonundan güzel haber geldi. Dizinin üçüncü sezon çekimleri başladı.                       
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    The Witcher'ın 3. sezon çekimleri başladı
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    Oyun dünyasının en popüler markalarından birisi olan The Witcher'ın bildiğiniz gibi Netflix'te bir dizisi bulunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu diziden güzel bir haber geldi.

    3. Sezon Çekimleri Başladı

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre The Witcher'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Gelen bilgilere göre Henry Cavill ve Freya Allan, İtalya'da bir göl olan Laghi di Fusine'ye geçtiğimiz günlerde gitmişler. Oradaki çekimlerin yalnızca birkaç gün sürdüğü söyleniyor.

    Üçüncü sezonun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak ilk iki sezon arasında iki yıl vardı. Bu sefer de aynısı olabilir çünkü üçüncü sezon öncesinde Witcher evreninde geçen başka bir dizi daha gelecek. The Witcher: Blood Origin isimli dizinin yayın tarihi ne yazık ki şu anda bilinmiyor. Ancak bu yıl içerisinde büyük bir ihtimalle gelecek.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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