Popüler Netflix dizisi The Witcher'ın 3. sezon çekimleri başladı

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Oyun dünyasının en popüler markalarından birisi olan The Witcher'ın bildiğiniz gibi Netflix'te bir dizisi bulunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu diziden güzel bir haber geldi.

3. Sezon Çekimleri Başladı

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre The Witcher'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Gelen bilgilere göre Henry Cavill ve Freya Allan, İtalya'da bir göl olan Laghi di Fusine'ye geçtiğimiz günlerde gitmişler. Oradaki çekimlerin yalnızca birkaç gün sürdüğü söyleniyor.

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Üçüncü sezonun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak ilk iki sezon arasında iki yıl vardı. Bu sefer de aynısı olabilir çünkü üçüncü sezon öncesinde Witcher evreninde geçen başka bir dizi daha gelecek. The Witcher: Blood Origin isimli dizinin yayın tarihi ne yazık ki şu anda bilinmiyor. Ancak bu yıl içerisinde büyük bir ihtimalle gelecek.

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