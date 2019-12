The Witcher serisi, başarıya doymuyor!

Tam Boyutta Gör

20 Aralık’ta Netflix kütüphanesinde yerini alan The Witcher dizisini müteakip, hem Geralt’ın yaratıcısı Andrzej Sapkowski’nin kitapları hem de CD Projekt RED’in geliştirdiği The Witcher üçlemesi yeniden hayat bulmuş gibi görünüyor.

Netflix’in dizi olarak ekranlara taşıdığı The Witcher serisi eleştirmenlerden çok da olumlu yorumlar alamamış olsa bile bu durum izleyicilerde pek etkili olmamış görünüyor. Zira %93 seviyesinde olan Rotten Tomatoes ve 8.7 IMDB puanı ile dizi Netflix’in bugüne kadar en çok beğenilen yapımlarından biri olmuş durumda. 18 ila 24 Aralık haftası aralığına bakıldığında The Witcher dizisinin Stranger Things ve The Mandalorian’ın ardından üçüncü sıraya yerleştiği ifade ediliyor. İkinci sezonunun 2021 yılının başlarında yayınlanması beklenen dizi için WeGotThisCovered adlı siteye göre üçüncü sezon söylentileri bile dolanıyor.

Oyun sektöründe ise The Witcher serisi popülerliğini korumaya devam ediyor. Özellikle üçüncü oyun The Witcher 3: Wild Hunt’ın geçtiğimiz gün ulaştığı 85 bin oyuncu sayısı verisi önemli. Zira bu rakam oyun piyasaya sürüldüğü Mayıs 2015’teki 92 bin oyuncu sayısından sonraki en yüksek değeri gösteriyor. Serinin 2007 yılında çıkan ilk oyunu The Witcher bile 11.182 oyuncuyla Steam listelerinde yerini almış. The Witcher 2: Assassin of Kings de 5.865 oyuncuyla kendine yer bulmuş. Halen devam eden Steam Kış İndirimlerinin de oyunların yeniden popüler olmasına katkı sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bizlere The Witcher evrenini sunan yazar Andrzej Sapkowski ise hak ettiği uluslararası başarıyı elde etmiş görünüyor. Serinin bazı kitaplarının Amazon’da çok satanlar listesine girdiğini ve Amazon yazarlar sırlamasında Sapkowski’nin Harry Potter serisinin yaratıcısı J.K Rowling’in önünde yer aldığını görebiliyoruz.

https://wccftech.com/the-witcher-on-the-rise-cdprs-wild-hunt-at-85k-ccu-on-steam-sapkowski-now-1-author-on-amazon/