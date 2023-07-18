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    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu

    Binlerce kişinin mağduriyetine neden olan Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer için binlerce yıllık ceza talep edildi.                        
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    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kripto para ekosistemi, yenilikçi ve gelecek vadediyor. Ancak, bu ekosistemi kötüye kullanmak isteyen birçok insan da var. Kötü niyetli kişiler, zaman zaman kullanıcıları milyonlarca dolar dolandırarak kayıplara karışabiliyor. Bunun bir örneğini de Türkiye’de görmüştük. Thodex isimli borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer, yaptığı vurgundan sonra uzun süre arandı. En sonunda yakalandı. Şimdi ise hakkında binlerce yıllık hapis talebi var.

    40 bin yıla kadar hapis cezası isteniyor

    2021 yılında, Thodex kullanıcıları, hesaplarına ulaşamadıkları gerekçesiyle sosyal medyada bir akım başlattı. İlk olarak sitede bakım olduğu söylense de gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca liralık kripto para birimini üstüne geçirerek sırra kadem bastı. Şimdi ise Özer’in de aralarında olduğu 6 sanık için 12.164 yıldan 40.562 yıla kadar hapis cezası talebi söz konusu.

    Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıkların, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 12.142 yıldan 40.462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

    MASAK’ın raporunda, Özer’in 3 ayrı hesaptan 253.714.909 TL karşılığı kripto varlık transfer ettiği bilgisi yer alıyor. Suçlardan kaynaklı ise 356 milyon TL’lik zarar söz konusu. 

    Türkiye’deki en büyük kripto para dolandırıcılık vakası olarak kayıtlara geçen Thodex olayında, borsanın CEO’su Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalanmış ve geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye’ye getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde Özer’in kaçakçılık suçundan aldığı ceza belli oldu. Özer, kaçakçılık suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezası aldı. Mahkeme, Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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