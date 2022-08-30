Kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu yakalandı!

Yatırımcılarını mağdur edip yurt dışına çıkan, kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’un Vlore şehrinde yakalandı.

Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı 1 yıl önce eklendi

Arnavutluk'ta yakalandı

Thodex’in firari CEO’su Fatih Özer, Arnavutluk polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bugün sabah saatlerinde yaklanan şahsın Arnavutluk makamlarındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İade işlemleri başlatıldı

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kırmızı bültenle, her yerde aranan Thodex’in firari kurucusunun Vlore’de de yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini iletti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemleri başlatıldı.

Yargılanma sürüyor

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edilen 6’sı tutuklu 2’si sanığın yargılanma süreci devam ediyor. İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında çeşitli suçlardan 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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