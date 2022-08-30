Kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu yakalandı!

Yatırımcılarını mağdur edip yurt dışına çıkan, kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’un Vlore şehrinde yakalandı.
Arnavutluk'ta yakalandı
Thodex’in firari CEO’su Fatih Özer, Arnavutluk polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bugün sabah saatlerinde yaklanan şahsın Arnavutluk makamlarındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
İade işlemleri başlatıldı
Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kırmızı bültenle, her yerde aranan Thodex’in firari kurucusunun Vlore’de de yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini iletti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemleri başlatıldı.
Yargılanma sürüyor
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edilen 6’sı tutuklu 2’si sanığın yargılanma süreci devam ediyor. İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında çeşitli suçlardan 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: