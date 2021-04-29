Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex vurgunun miktarı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Thodex CEO’sunun 2 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturmanın belirten Soylu, yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar Thodex’in 108 milyon dolarlık bir portföye sahip olduğunu belirtti. Bu tutarından muhasebe kayıtlarından ve gözaltına alınan kişilerin sorgularından ortaya çıkarıldığını söyledi. 2 milyar dolara yönelik herhangi bir buldu olmadığını ifade etti.

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Yurt dışına kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. 4 ülkeye ekip gönderildi. Şu ana kadar 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bunlardan 77’si yakalandı.

https://www.haberturk.com/icisleri-bakani-suleyman-soylu-dan-thodex-aciklamasi-3055331

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