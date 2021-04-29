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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in 2 milyar dolarlık vurgun yaptığına dair bulgu olmadığını, şirketin 108 milyon dolarlık portföye sahip olduğunu açıkladı.
    29 Nisan 2021, 15:15 (8 sa.)
    5,4b
    14
    35
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex vurgunun miktarı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Thodex CEO’sunun 2 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

    Konuyla ilgili soruşturmanın belirten Soylu, yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar Thodex’in 108 milyon dolarlık bir portföye sahip olduğunu belirtti. Bu tutarından muhasebe kayıtlarından ve gözaltına alınan kişilerin sorgularından ortaya çıkarıldığını söyledi. 2 milyar dolara yönelik herhangi bir buldu olmadığını ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması"

    Yurt dışına kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. 4 ülkeye ekip gönderildi. Şu ana kadar 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bunlardan 77’si yakalandı.



    https://www.haberturk.com/icisleri-bakani-suleyman-soylu-dan-thodex-aciklamasi-3055331
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen joven
    Devlet güvenceli yatırım söylesene ?
    6 Yanıt Yanıtla +17
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    Portraitclub 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İki tane 20 yaşındaki velet kaç bin insanı dolandırdı gitti.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    nesimi1991 (nesimi kılıçaslan) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Miktar önemli mi ?
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    Askaparta 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amaaannnn, yakalamak için o kadar çaba da boşunaymış.
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    N Night_Blade (ibrahim s) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çaldı ama az çaldı işte
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    gowlet 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu da genç baksana tipe. Arkadaşlar bu para muhabbetlerinde türk şirketleri olduğunu bildiklerinizden uzak durun benden tavsiye gidin abi yabancılara yatırın bişey kaybetmezsiniz.
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bana 2 milyard dolar verseler deseler kul hakkı var bunda dokunmamé! bunun SIRAT Köprüsü var ...Meza azabı ve basıncı var..ALLAH 'ın Rızasını sonsuza kadar kaybetme var! değmez...
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    seckinkoybasi (Seçkin Köybaşı) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    128’in yanında para mı diyo yani
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    SaB0 (M KSKN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haa 108 milyon dolarcık mıymış. Bişey değilmiş, yazıktır bırakın aramayı
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    ozanbey86 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yiğitler var çocuk çok karizmatik o zaman basayım tüm paramı :)
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    rasterx 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlarin kolay ve hızlı yoldan para kazanma hırsı felaketi olmuş,kendi düşen ağlamaz.
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    C CuteElephant (yusuf kösedağ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnandırıcı gelmiyo bence çok daha fazla
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    5387 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    vurgun, içişleri bakanı ve
    5 etiket daha süleyman soylu dolandırıclık thodex kripto para dolandırıclığı Bilim ve Teknoloji
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