THY ve Boeing, 737 MAX krizi kapsamında anlaşma sağladı

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Amerikan havacılık devi Boeing’in ürettiği 737 MAX tip uçaklar 5 ay içerisinde iki ayrı kaza yapmış ve yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle 346 kişi yaşamını kaybetmişti. 737 MAX’lara uçuş yasağı getiren kazalar sonrası, Boeing’in en önemli müşterilerinden olan Türk Hava Yolları (THY) yaşadığı mağduriyeti sonlandırmak adına şirkete dava açmaya karar vermişti.

Bu kapsamda yapılan ikili görüşmeler neticesinde Boeing ver THY anlaşmaya vardı. Buna göre Boeing, 737 MAX uçaklarının uçuşlardan çekilmesi neticesinde THY’nin karşı karşıya kaldığı zararın bir kısmını tanzim etmeyi kabul etti.

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THY’nin Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı” denildi.

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Yapılan açıklamada ne yazık ki herhangi bir rakamın telaffuz edilmemesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Ancak basında yer alan bazı iddialara göre söz konusu rakam 200 milyon dolar civarında.

Telaffuz edilen rakamın THY’nin karşı karşıya kaldığı zararın ne kadarını tanzim edeceğini maalesef bilemiyoruz. Hâlihazırda şirketin filosunda 1 adet 737 MAX 9, 11 adet 737 MAX 8 ile üretimi tamamlanmış ve Seattle’daki Boeing tesisinde bekleyen 12 adet 737 MAX uçak bulunuyor. THY ayrıca Nisan 2013 tarihinde, 40 adet 737 MAX 8, 10 adet 737 MAX 9 uçağı kesin siparişi vermiş, 25 adet 737 MAX 8 siparişi için de opsiyon anlaşması yapmıştı. Toplamda 75 olan bu rakamla ilgili ne tür gelişmeler yaşanacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.amerikaninsesi.com/a/thy-tazminat-konusunda-boeing-le-anlasti/5226416.html