Ticaret Bakanlığı'na taksit düzenleme yetkisi verildi: Taksit süreleri değişebilecek

"Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine yapılan ekleme ile birlikte hali hazırda ürün grubuna göre 3 ila 12 ay arasında belirlenmiş olan taksit süreleri değişebilecek.
Bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı
Ticaret Bakanlığı afet ve diğer olağanüstü durumlarda taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilme yetkisine sahip oldu. Resmi gazetede yer alan açıklamada "Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür" şeklinde bir ifade yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.