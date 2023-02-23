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    Ticaret Bakanlığı'na taksit düzenleme yetkisi verildi: Taksit süreleri değişebilecek

    Ticaret Bakanlığı’na afet ve diğer olağanüstü durumlarda taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilme yetkisi verildi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
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    Ticaret Bakanlığı'na taksit düzenleme yetkisi verildi: Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek. İlgili düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

    "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine yapılan ekleme ile birlikte hali hazırda ürün grubuna göre 3 ila 12 ay arasında belirlenmiş olan taksit süreleri değişebilecek.

    Ticaret Bakanlığı'na taksit düzenleme yetkisi verildi: Tam Boyutta Gör

    Bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı 

    Ticaret Bakanlığı afet ve diğer olağanüstü durumlarda taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilme yetkisine sahip oldu. Resmi gazetede yer alan açıklamada "Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür" şeklinde bir ifade yer alıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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