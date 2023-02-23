Ticaret Bakanlığı'na taksit düzenleme yetkisi verildi: Taksit süreleri değişebilecek

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek. İlgili düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

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"Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine yapılan ekleme ile birlikte hali hazırda ürün grubuna göre 3 ila 12 ay arasında belirlenmiş olan taksit süreleri değişebilecek.

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Bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı

Ticaret Bakanlığı afet ve diğer olağanüstü durumlarda taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilme yetkisine sahip oldu. Resmi gazetede yer alan açıklamada "Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür" şeklinde bir ifade yer alıyor.

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