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    Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerindeki ürün yorumları için harekete geçti

    Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarındaki ürün yorumları hakkında detaylar içeren kılavuz yayınladı. Tüketiciyi aldatan uygulamalara son verilecek.                 
    Ticaret Bakanlığı, ürün yorumları için harekete geçti Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerindeki ürün yorumları ve puanlama sistemi hakkında bir kılavuz yayınladı. E-ticaret platformlarının, satıcıların ve reklam kuruluşlarının kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmesi istendi.

    Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin satın alımında önemli rol oynayan tüketici yorumlarının adil, şeffaf ve yanıltıcı olmayan ifadeler içermesine yönelik adımlar attı. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, tüketicilerin aldatılmaması, sahte yorumların engellenmesi, tasarım ve yorum sıralama uygulamalarıyla şeffaflığın engellenmesi gibi konulara vurgu yapıldı. Kılavuzda belirtilenlere aykırı uygulamaların yasaklandığı ve “haksız ticari uygulama” olarak kabul edileceği belirtildi.

    Sahte yorumlara yaptırım uygulanacak

    Kılavuzda belirtilen ifadelere göre sadece ürünü veya hizmeti ilgili platformdan satın alan tüketiciler yorum yapabilecek. Satın almayan kullanıcının yorumlarına izin verilmeyecek. Sahte yorumlara idari yaptırım uygulanacak. Yorumlar hakkında iş birliği yapılamayacak. Üçüncü kişilerden yorum hizmeti alımına yönelik iş birliği yapılamayacak.

    Yorumlarda ürün kalitesi, teslimat, kullanım kolaylığı, satış, tedarik ve kargo hakkında değerlendirmelere yer verilebilecek. İptal edilen, cayma hakkı kullanılan veya tüketici hakem heyetine taşınan siparişler hakkında yorumlar yapılabilecek. E-ticaret pazaryerlerindeki yorumlarda, tüketicilerin hangi satıcıdan satın aldığını belirten “X satıcısından satın alındı” şeklinde otomatik bir ifadeye yer verilecek.

    Satıcı ve ürün hakkında iki ayrı puanlama seçeneği sunulacak. Satıcının bir e-ticaret platformundaki yorumları, başka bir e-ticaret platformunda “X isimli internet sitesinden” şeklinde ifadeler eklenerek gösterilebilecek. Ayrıca kılavuzdaki başka bir maddeye göre, satıcının fiziki mağazasından satın alınan ürünler hakkında satıcının internet sitesi veya e-ticaret platformuna yorum eklenebilmesine izin veriliyor.

    Yorumlar şeffaf şekilde sıralanacak

    Tüm yorumlar en az bir yıl süre ile herhangi bir sıralama müdahalesi yapılmadan tarih, yorum puanı, satıcı veya sağlayıcıya göre objektif şekilde sıralanarak yayınlanacak. Olumlu yorumların üstte gözükmesini sağlayacak uygulamalara izin verilmeyecek. Yorumlarda sağlıksal konularda herhangi bir ifade kullanılamayacak. Satıcının ürünü eksik/kusurlu göndermesi, yanlış göndermesi, teslimat, paketleme ve ürün orijinalliği ile ilgili olumsuz yorumların kaldırılmasına izin verilmeyecek. Yemek siparişi platformlarındaki teslimat hakkındaki yorumlar kaldırılmayacak. Sadece satın alınan ürün veya hizmet hakkında yorum yapılabilecek. Örneğin yemek platformunda sadece içecek satın alan bir tüketici, “Köfte harikaydı” şeklinde yorum yapamayacak.

    Yorum kaldırılması konusunda tüketicilerin değerlendirme yapma cesaretinin kırılmaması ve zorlaştırılmaması için makul ve orantılı davranılması gerekecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz’a haberin kaynak bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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