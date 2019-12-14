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    TIDAL HiFi abonelerine Dolby Atmos müjdesi

    Geçtiğimiz haftalarda TIDAL HiFi abonelik kampanyasından yararlandıysanız ikinci bir müjde daha var. Dolby Atmos ses teknolojisi sadece TIDAL HiFi abonelerine sunuluyor.
    14 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TIDAL HiFi abonelerine Dolby Atmos müjdesi
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    Geçtiğimiz haftalarda 4 aylık yüksek ses kaliteli HiFi aboneliğini 2TL gibi çok uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunan çevrim içi müzik hizmeti TIDAL, şimdi ise ses kalitesi konusunda önemli bir adım atıyor.

    Daha kaliteli müzik

    Tidal diğer rakiplerinden farklı olarak yüksek ses kalitesi ile dikkat çekiyordu. Dolby Ses çıtayı daha da yukarı çekecek. Dolby Atmos teknolojisi sadece TIDAL HiFi abonelerine yönelik olarak kullanıma sunuldu. Yine Dolby Atmos Music özelliğinin Android cihazlarına özel olduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı"

    Kullanıcılar Dolby Atmos uyumlu bir müzik parçasına rastladıklarında Dolby logosu görülüyor ve bu desteğin olduğu uyarısı veriliyor. Böylece kullanıcılar daha yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarabiliyor.

    Hali hazırda Universal Music ve Warner Music şirketlerinin kütüphanelerinde Dolby Atmos uyumlu şarkılar bulmak mümkün. Bunlar arasında The Weeknd, Blondie, Ariana Grande gibi isimler yer alıyor. 2020 yılında Jay Z dahil pek çok sanatçının kütüphanelerini Dolby Atmos uyumlu hale getireceği ifade ediliyor.



    https://www.phonearena.com/news/tidal-adds-dolby-atmos-support_id121078 Yorum Yaz
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    LouisVuitton 46 dk.
    Arabada harmann kardon ile dinliyorum. Ses geçişleri efsaneee ...
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    Çaylak_Doktor 6 sa.
    Sadece android mi
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    helsloot 7 sa.
    Kaliteli bir dac ve hoparlör ile öyle bir fark var ki Tidal ile spotify arasında spotify'i açasım gelmiyor hiç
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    LGatakan 7 sa.
    Arkadaşlar selamlar. Tidal'ın kütüphanesi ne durumda?
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    superyakup 7 sa.
    iyi bir setup ile dinlenirse tidal diğer hepsinden ses kalitesi olarak çok üstün. Bu farkı normal kulaklıklar ile anlamanız mümkün değil malesef.
    Yanıtla +2
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    virtue28 9 sa.
    Zidoo x9s media oynaticisina Tidal yüklesem, avr ye atmos gonderir mi acaba



    7.1.2 Atmos kurulum mevcut. Gerci olay hop sayisi değil, kalite meselesi ama telefonda atmos yok.
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    AribyAriana 11 sa.
    Sadece Android'e özel olması beni şimdilik çok üzdü.
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    YesimCirakli 11 sa.
    Dolby Atmos dediğimiz şey için en az 7 hoparlör gerekmiyor mu? 2 hoparlörle bu iş yapılabiliyorsa Tidal'ın bunu yapması gerekmiyor, alırsın bir kulaklık o bu işi kendisi yapabilir. Böyle saçma şey mi olur. Atmos falan hikaye 2 kulaklıkla olmaz öyle şey.
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    zulu123 10 sa. YesimCirakli
    Kulaklıkla Dolby Atmos ses alınabiliyor. Ses sisteminde ise en az 5.1 gerekiyor. İdeali 9.2 olması, 7.2 ile de oldukça başarılı AVR'ler var. Kaliteli bir kulaklıkla da Atmos keyfini çıkarabilirsiniz.
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    joven 11 sa.
    Kaliteli bir Müzik dinletisi kaynak dahil her bir ekipmanın tas tamam dahil olduğu vakit dinlenebilir
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    Sipihrz 10 sa. joven
    2000 liralık kulaklık ve amfi olmadan Tidal Spotify karşılaştırması yaptılar onda bile hangisinin daha kaliteli olduğunu anlayamadılar.



    Testi yapan kişi sayısı 5 6
    1 Yanıt Yanıtla
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    imamalemdar 13 sa.
    Valla ben cok uzun bir sure, spotify kullandim. Sonra Youtube music i denedim, ses kalitesi bariz olarak spotify dan iyi. Biraz ugrasarak listelerimi de tasidim ve spotify i komple biraktim. Tabi aile paketi ile girdigim icin premium uyelgim halen devam ediyor. Sonra yt music ile devam ederken tidal in 1 Tl lik kampanyasinda 3 aylik uyelik actim deniyim dedim. Yok arkadas orasi da kotu neden cunku nedendir anlamadim ama siyahi sanatcilar cok daha fazla mevcut orda aradigim beyaz sanatcilari nedense bulamadim, genel olarak da aradigim sarkilarin neredeyse %30 u orda mevcut degil, hele tr sarkilar hak getire :) Sonuc olarak 3 muzik servisinde de premium uyeyim ama sadece yt music kullaniyorum cok da memnunum, evet eksikleri halen var ama ses kalitesi ve aradigim her muzigi bulabiliyor olmak 10 numara. Uzun sureli deneyimim sonucu yt music oneririm herekese.
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