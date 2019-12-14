TIDAL HiFi abonelerine Dolby Atmos müjdesi

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Geçtiğimiz haftalarda 4 aylık yüksek ses kaliteli HiFi aboneliğini 2TL gibi çok uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunan çevrim içi müzik hizmeti TIDAL, şimdi ise ses kalitesi konusunda önemli bir adım atıyor.

Daha kaliteli müzik

Tidal diğer rakiplerinden farklı olarak yüksek ses kalitesi ile dikkat çekiyordu. Dolby Ses çıtayı daha da yukarı çekecek. Dolby Atmos teknolojisi sadece TIDAL HiFi abonelerine yönelik olarak kullanıma sunuldu. Yine Dolby Atmos Music özelliğinin Android cihazlarına özel olduğu ifade ediliyor.

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Kullanıcılar Dolby Atmos uyumlu bir müzik parçasına rastladıklarında Dolby logosu görülüyor ve bu desteğin olduğu uyarısı veriliyor. Böylece kullanıcılar daha yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarabiliyor.

Hali hazırda Universal Music ve Warner Music şirketlerinin kütüphanelerinde Dolby Atmos uyumlu şarkılar bulmak mümkün. Bunlar arasında The Weeknd, Blondie, Ariana Grande gibi isimler yer alıyor. 2020 yılında Jay Z dahil pek çok sanatçının kütüphanelerini Dolby Atmos uyumlu hale getireceği ifade ediliyor.

https://www.phonearena.com/news/tidal-adds-dolby-atmos-support_id121078