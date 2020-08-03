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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor

    ABD’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan TikTok uygulaması; hisselerini ve bölge yönetimini yerli sermaye Microsoft’a devrederek kurtulmaya çalışıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor

    Dünyada fenomen uygulamalardan birisi olan TikTok; Çin kaynaklı olması nedeniyle ABD ambargosuna takılmıştı. Trump’ın kesin bir şekilde yasaklamak istediği TikTok tek çare olarak ABD hisselerini satma kararı aldı.

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    Microsoft devrede

    TikTok uygulamasının ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya operasyonları tek bir elden yürütülüyor. Trump yasaklarından kaçınmak için TikTok’un bu hisseleri devredeceği iddia edilmişti. İddialar gerçek oldu.

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    Gelen bilgilere göre TikTok uygulamasının ABD’deki hisseleri Microsoft tarafından satın alınıyor. Böylece 4 ülkedeki TikTok uygulamasının yönetimi de Microsoft’un eline geçecek. Microsoft birkaç tane daha yatırımcı getirerek çok ortaklı bir yönetim düşüncesinde.

    ABD kaynakları tarafından yönetilecek TikTok uygulamasının yasaklardan kurtulacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda Microsoft ve ByteDance arasında görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa 15 Eylül tarihinde devir teslim tamamlanmış olacak.



    https://www.engadget.com/microsoft-tiktok-acquisition-september-trump-001655945.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf. en beğenilen
    yorumlarda biri var buranın ağası gibi her yoruma her düşünceye atlıyor:D cahil cesareti bu herhalde yazık.
    Yanıtla +7
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    Proprietor (Akif Altun) 2 hf. denile
    tiktokun düşürülecek bir kalitesi mi var?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 2 hf.
    Aha tik toku da batıracak
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    Askaparta 2 hf.
    Hani durdurduydu.
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    denile 2 hf.
    Microsoft, kaliteyi düşürüyor. Çok üzüldüm bu karara.
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    Proprietor (Akif Altun) 2 hf. denile
    tiktokun düşürülecek bir kalitesi mi var?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    torabi 2 hf.
    Şeytani akıl yine iş başında trump tan kurtulmak için bir şirketinden öbür şirketine devrediyor.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf. en beğenilen
    yorumlarda biri var buranın ağası gibi her yoruma her düşünceye atlıyor:D cahil cesareti bu herhalde yazık.
    Yanıtla +7
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf.
    Microsoft aldığına göre Tiktok battı desenize , iyi kurtulduk bari.
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    mokoko_TR 2 hf. Celonfix
    haberi iyi oku z kuşagı
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    mansurmarsak (mansur akın) 2 hf.
    Adam resmen mafya gibi istediğine çöküyor :D
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    mokoko_TR 2 hf. mansurmarsak
    adam güçlü istedigin alıyor zorla bişey yok para kazanacaksa köpek yiyiciler boyun eğecek.. tıpkı ülkemizde temsilci açmayan kansız twitter gibi
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    Jon_Kar 2 hf. mansurmarsak
    Ne alaka



    Adam parasini vererek aliyor



    Senin paran varsa git sen al
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