TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor

Dünyada fenomen uygulamalardan birisi olan TikTok; Çin kaynaklı olması nedeniyle ABD ambargosuna takılmıştı. Trump’ın kesin bir şekilde yasaklamak istediği TikTok tek çare olarak ABD hisselerini satma kararı aldı.

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Microsoft devrede

TikTok uygulamasının ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya operasyonları tek bir elden yürütülüyor. Trump yasaklarından kaçınmak için TikTok’un bu hisseleri devredeceği iddia edilmişti. İddialar gerçek oldu.

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Gelen bilgilere göre TikTok uygulamasının ABD’deki hisseleri Microsoft tarafından satın alınıyor. Böylece 4 ülkedeki TikTok uygulamasının yönetimi de Microsoft’un eline geçecek. Microsoft birkaç tane daha yatırımcı getirerek çok ortaklı bir yönetim düşüncesinde.

ABD kaynakları tarafından yönetilecek TikTok uygulamasının yasaklardan kurtulacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda Microsoft ve ByteDance arasında görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa 15 Eylül tarihinde devir teslim tamamlanmış olacak.

https://www.engadget.com/microsoft-tiktok-acquisition-september-trump-001655945.html

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