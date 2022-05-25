Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok, Twitch benzeri abonelik sistemini test ediyor

    Kısa biçimli video paylaşım platformu TikTok, izleyicilerin içerik oluşturuculara ödeme yapmasını sağlayacak Twitch benzeri bir abonelik sistemini test etmeye başlıyor
    Oy Ver

    TikTok, Twitch benzeri abonelik sistemini test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    TikTok, içerik oluşturucuların sürekli gelir sağlamalarına yardımcı olacağını düşündüğü yeni bir özelliğin testlerine başlıyor. Canlı Abonelik olarak adlandırılan yeni özellik, izleyicilerin belirli bir ücret karşılığında canlı yayın gerçekleştiren içerik oluşturuculara aylık abone olmasına olanak tanıyacak.

    Abonelik ücreti açıklanmadı

    TikTok Live Creator sayfasında paylaşılan yeni bir video, platformun Twitch benzeri bir özelliği test etmeye başlayacağını gösteriyor. Canlı Abonelik özelliği, bir izleyicinin içerik oluşturucuya abone olmasıyla izleyiciye, yalnızca abonelere özel sohbet, özel ifadeler ve onları abone olmayanlardan ayıran rozetler gibi avantajlar sunacak.

    TikTok, abonelik ücretiyle alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca abonelik ücretlerinden komisyon alıp almayacağı da bilinmiyor.

    TikTok, Canlı Abonelik'in lansmanını bu hafta gerçekleştirecek. Özellik, bir süre test aşamasında olacak ve şirket, alacağı geri dönüşlerin ardından kriterleri sağlayan tüm içerik oluşturucular için özelliği kullanıma sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 3 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 3 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oneplus 7T Pro
    Oneplus 7T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız