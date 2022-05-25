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TikTok, içerik oluşturucuların sürekli gelir sağlamalarına yardımcı olacağını düşündüğü yeni bir özelliğin testlerine başlıyor. Canlı Abonelik olarak adlandırılan yeni özellik, izleyicilerin belirli bir ücret karşılığında canlı yayın gerçekleştiren içerik oluşturuculara aylık abone olmasına olanak tanıyacak.

Abonelik ücreti açıklanmadı

TikTok Live Creator sayfasında paylaşılan yeni bir video, platformun Twitch benzeri bir özelliği test etmeye başlayacağını gösteriyor. Canlı Abonelik özelliği, bir izleyicinin içerik oluşturucuya abone olmasıyla izleyiciye, yalnızca abonelere özel sohbet, özel ifadeler ve onları abone olmayanlardan ayıran rozetler gibi avantajlar sunacak.

TikTok, abonelik ücretiyle alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca abonelik ücretlerinden komisyon alıp almayacağı da bilinmiyor.

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TikTok, Canlı Abonelik'in lansmanını bu hafta gerçekleştirecek. Özellik, bir süre test aşamasında olacak ve şirket, alacağı geri dönüşlerin ardından kriterleri sağlayan tüm içerik oluşturucular için özelliği kullanıma sunacak.

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TikTok, Twitch benzeri abonelik sistemini test ediyor