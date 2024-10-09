Bakan Uraloğlu cevapladı: Yasakların devamı gelecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Discord’a gece 02.10'da erişim engeli getirildiğini ve burasının kapalı bir sistem olduğunu ifade ederken “Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım.” söyleminde bulundu.
"1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı"
Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli.” ifadesini kullandı.
Yasakların devamı gelecek mi?
Uraloğlu, "Kapatmaların devamı gelir mi? Tiktok ve Twitch yayınlarında şikayet var" sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama, hepsini yakın takipteyiz" değerlendirmesinde bulundu.Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/istanbul-uluslararasi-yol-federasyonu-dunya-kongresine-ev-sahipligi-yapacak-881474.html https://ankahaber.net/haber/detay/ulastirma_ve_altyapi_bakani_uraloglu_discorda_kendi_bilgilerini_ip_adresleri_dahil_guvenlik_birimlerimizle_paylasmayi_reddettigi_icin_zorunlu_olarak_erisim_engeli_getirdik_199726 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.