Bakan Uraloğlu cevapladı: Yasakların devamı gelecek mi?

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Tam Boyutta Gör İletişim platformu Discord, bugün Türkiye’de erişime engellendi. Genellikle oyuncuların ve bazı işletmelerin kullandığı platformun yasaklanma nedeni ise 'Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engelleri hakkında konuşurken “Yasakların devamı gelecek mi?” sorusuna da cevap verdi: “Yakın takipteyiz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Discord’a gece 02.10'da erişim engeli getirildiğini ve burasının kapalı bir sistem olduğunu ifade ederken “Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım.” söyleminde bulundu.

"1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı"





Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu internet ve cep telefonu faturaları hakkında konuştu 2 sa. önce eklendi

Yasakların devamı gelecek mi?

Uraloğlu, "Kapatmaların devamı gelir mi? Tiktok ve Twitch yayınlarında şikayet var" sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama, hepsini yakın takipteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Uraloğlu cevapladı: Yasakların devamı gelecek mi?