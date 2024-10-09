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    Bakan Uraloğlu cevapladı: Yasakların devamı gelecek mi?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Discord’un yasaklanması hakkında açıklama yaparken “Yasakların devamı gelecek mi?” sorusuna cevap verdi: “Yakın takipteyiz.”
    Bakan Uraloğlu cevapladı: Yasakların devamı gelecek mi? Tam Boyutta Gör
    İletişim platformu Discord, bugün Türkiye’de erişime engellendi. Genellikle oyuncuların ve bazı işletmelerin kullandığı platformun yasaklanma nedeni ise 'Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engelleri hakkında konuşurken “Yasakların devamı gelecek mi?” sorusuna da cevap verdi: “Yakın takipteyiz.”

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Discord’a gece 02.10'da erişim engeli getirildiğini ve burasının kapalı bir sistem olduğunu ifade ederken “Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım.” söyleminde bulundu.

    "1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı"



    Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli.” ifadesini kullandı.

    Yasakların devamı gelecek mi?

    Uraloğlu, "Kapatmaların devamı gelir mi? Tiktok ve Twitch yayınlarında şikayet var" sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama, hepsini yakın takipteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/istanbul-uluslararasi-yol-federasyonu-dunya-kongresine-ev-sahipligi-yapacak-881474.html https://ankahaber.net/haber/detay/ulastirma_ve_altyapi_bakani_uraloglu_discorda_kendi_bilgilerini_ip_adresleri_dahil_guvenlik_birimlerimizle_paylasmayi_reddettigi_icin_zorunlu_olarak_erisim_engeli_getirdik_199726
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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