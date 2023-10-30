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    Anlık Bildirim

    TikTok ve Snapchat, çocuk istismarına karşı mücadele edecek

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından olan TikTok ve Snapchat, yapay zekânın ürettiği çocuk cinsel istismarı görüntülerine karşı birlikte çalışma sözü veren ortak bir bildiriye imza attı.

    TikTok ve Snapchat, çocuk istismarına karşı mücadele edece Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından olan TikTok ve Snapchat, yapay zekânın ürettiği çocuk cinsel istismarı görüntülerine karşı birlikte çalışma sözü veren ortak bir bildiriye imza attı.

    Pazartesi günü, Stability AI firmasının İngiltere’de ev sahipliği yaptığı küresel bir zirvede bu bildiri imzalandı.

    Bildiride, "Yapay zekâ çağında çocuk cinsel istismarıyla mücadele konusundaki diyalogu ve teknik yeniliği sürdürmeye kararlıyız" denildi.

    Açıklamanın devamında “Çocuk cinsel istismarı tehdidiyle mücadelede sorumlu yapay zekâyı kullandığımızdan emin olmak için birlikte çalışmaya kararlıyız ve yapay zekânın çocuk cinsel istismarıyla mücadelede yarattığı risklerin aşılmaz hale gelmemesini sağlamak için işbirliği içinde çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz.” dendi.

    İngiltere, İnternet İzleme Vakfı'ndan alınan verilere dayanarak yasadışı bir web forumunda kullanıcıların yapay zekânın çocuk cinsel istismarı materyali oluşturduğunu yaklaşık 3000 görüntüyle uygulamalara gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 4 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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