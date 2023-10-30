TikTok ve Snapchat, çocuk istismarına karşı mücadele edecek

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Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından olan TikTok ve Snapchat, yapay zekânın ürettiği çocuk cinsel istismarı görüntülerine karşı birlikte çalışma sözü veren ortak bir bildiriye imza attı.

Pazartesi günü, Stability AI firmasının İngiltere’de ev sahipliği yaptığı küresel bir zirvede bu bildiri imzalandı.

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Bildiride, "Yapay zekâ çağında çocuk cinsel istismarıyla mücadele konusundaki diyalogu ve teknik yeniliği sürdürmeye kararlıyız" denildi.

Açıklamanın devamında “Çocuk cinsel istismarı tehdidiyle mücadelede sorumlu yapay zekâyı kullandığımızdan emin olmak için birlikte çalışmaya kararlıyız ve yapay zekânın çocuk cinsel istismarıyla mücadelede yarattığı risklerin aşılmaz hale gelmemesini sağlamak için işbirliği içinde çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz.” dendi.

İngiltere, İnternet İzleme Vakfı'ndan alınan verilere dayanarak yasadışı bir web forumunda kullanıcıların yapay zekânın çocuk cinsel istismarı materyali oluşturduğunu yaklaşık 3000 görüntüyle uygulamalara gösterdi.

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TikTok ve Snapchat, çocuk istismarına karşı mücadele edece