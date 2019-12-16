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    Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı

    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki Şubat ayında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S11 serisi merakla beklenirken, yeni bir sızıntı ise S11+ modelinin kamera modülünü ortaya koyuyor.
    8 sa.
    3,9b
    6
    17
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın hemen başlarında yeni akıllı telefon serisi Galaxy S11'i tanıtacak. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen cihazlarla ilgili son sızıntı ise S11+ modelinden geldi.

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    18 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor

    Özellikle Samsung modelleri ile ilgili olarak güvenilir bilgiler veren Ice Universe (@UniverseIce) Twitter hesabı, birkaç saat önce paylaştığı yeni tweet'inde Galaxy S11+ modeli olduğ belirtilen bir görsel paylaştı. Resmi olduğu iddia edilen görüntüde cihazın kamera modülünün yarısını görüyoruz. Bu kısımda ise ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve periskop zoom lensinin olduğu belirtilmiş.

    Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı
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    Kamera modülünün sağ tarafının neden gizlendiği ise meçhul. Ancak bu kısımda da LED flaş ve ToF sensörünün yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Samsung'un, Galaxy S11 serisini 18 Şubat 2020 tarihinde San Francisco'da tanıtması bekleniyor. Henüz serinin diğer cihazlarının nasıl bir kamera kurulumuyla geleceğine dair görseller yayınlanmış değil.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1206414617259339776 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kuantum34 8 sa. en beğenilen
    Türkiyede bir çok kişi samsungu exynos işlemci yüzünden tercih etmiyor.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    rambocuk 7 sa. Kuantum34
    Test yapmadıkça günlük kullanımda fark edilmiyor içindeki işlemci
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    alp0007 6 sa.
    Sıkıcı
    Yanıtla +4
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    BekirHan 2 sa.
    Üçlü ocak bize yetmedi, beşli ocak isteriz...
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    koyunsayar 5 sa.
    Vıışş süper görünüyor hemen sipariş verelim
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    khaos 6 sa.
    İlk izlenimim tasarım olarak hiç bir albenisi yok
    Yanıtla +1
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    Yirikalische 6 sa. alp0007
    Süper yenilikler olmasını bekleyemeyiz her sene, artık eskisi gibi değil, piyasa doydu, zaten olan özelliklerin daha iyi ve hızlı çalışıp önceki senekiyle aynı fiyat olması bile bir gelişme bence.
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    noblelion 6 sa.
    Çıkınca almayın 3 ay bekleyin ucuza alın. Bence hiç almayın ama alacak olanlara diyorum
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    khytr89 6 sa.
    siyah kısım kasaya uydurulup siyah yerine beyaz olsa güzel olur ama kamera deliği baya ufalmış bu da demek oluyor ki S12 de ekran altına girecek bu kamera.
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    alp0007 6 sa.
    Sıkıcı
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    dt1907 7 sa.
    beklenildiği gibi olcak.bakalım fotoğraf ve video konunda ne gibi yenilikler olcak.
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    rambocuk 7 sa. Kuantum34
    Test yapmadıkça günlük kullanımda fark edilmiyor içindeki işlemci
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    Kuantum34 7 sa. rambocuk
    Oyunlar exynos a göre optimize edilmemişler bundan dolayı Snapdragon a göre oyunlarda çok bariz fark var.
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    akmac 7 sa. rambocuk
    bataryada verimsiz.
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    samsung, galaxy s11 ve
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