Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın hemen başlarında yeni akıllı telefon serisi Galaxy S11'i tanıtacak. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen cihazlarla ilgili son sızıntı ise S11+ modelinden geldi.

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18 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor

Özellikle Samsung modelleri ile ilgili olarak güvenilir bilgiler veren Ice Universe (@UniverseIce) Twitter hesabı, birkaç saat önce paylaştığı yeni tweet'inde Galaxy S11+ modeli olduğ belirtilen bir görsel paylaştı. Resmi olduğu iddia edilen görüntüde cihazın kamera modülünün yarısını görüyoruz. Bu kısımda ise ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve periskop zoom lensinin olduğu belirtilmiş.

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Kamera modülünün sağ tarafının neden gizlendiği ise meçhul. Ancak bu kısımda da LED flaş ve ToF sensörünün yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Samsung'un, Galaxy S11 serisini 18 Şubat 2020 tarihinde San Francisco'da tanıtması bekleniyor. Henüz serinin diğer cihazlarının nasıl bir kamera kurulumuyla geleceğine dair görseller yayınlanmış değil.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1206414617259339776