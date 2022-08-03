Flört uygulamasında sürpriz gelişme: Tinder CEO’su görevinden ayrıldı

Match Group CEO’su Bernard Kim, popüler flört uygulamasının son birkaç çeyrekte tipik para kazanma başarısını gerçekleştiremediğini ve şirketin 2022 yılı ikinci yarısı için gelir artışı beklentilerini karşılamadığına dikkat çekerek Tinder’ın mevcut performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Flört devi, Salı günü yaptığı açıklamada Tinder’ın yönetim ekibinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. 27 Eylül 2021’den bu yana Tinder’ın CEO’su olan Renate Nyborg’un ayrılması, üst yönetim kadrosunda gerçekleşen en dikkat çekici değişiklik oldu.

Tinder, yeni CEO'sunu arıyor

Mark van Ryswyk, Tinder’ın baş ürün sorumlusu olarak bulunuyor. Şirkete Haziran ayında katılan Ryswyk, deneyimli bir yönetici. Eskiden OkCupid’in CMO’su olan Melissa Hobley, Tinder’ın baş pazarlama sorumlusu. Tom Jacques, Tinder’ın baş teknoloji sorumlusu; 11 yıldır Match Group’ta bulunan isim, son 5 yıldır Tinder’ın CTO’su olarak görevini sürdürüyor. Match Group’da 15 yıldır bulunan Match Group Americas CEO’su Amarnath Thombre, Tinder yönetim ekibine ürün yol haritası ve büyüme konusunda önerilerde bulunuyor. Kim’in açıklamasına göre, Tinder’ın yeni CEO’su bu isimlerden biri olabilir.

En yüksek etkileşimin mevcut kullanıcılardan geldiğini belirten Match Group, Tinder’ın yenilenmesinin bir parçası olarak metaverse planlarını durdurma, Tinder Coins girişimini de yeniden inceleme kararı aldı.

Gelir artışı tahminlerin altında kaldı

Match, bir önceki yıla göre %12 artışla ortalama tahminlerin altında 795 milyon dolarlık ikinci çeyrek geliri bildirdi. Şirket, 31.86 milyon dolar zarar açıkladı. 217 milyon dolarlık maddi olmayan duran varlıkların değer kaybetmesinden etkilenen faaliyet zararının 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ücretli aboneler arttı

Tinder’ı ücretli olarak kullanan kullanıcıların sayısı yıllık bazda %10 artışla 16.4 milyona ulaştı. Tinder’ın 10.9 milyon ücretli aboneye ulaşması şirketin kazancını önceki çeyreklere göre %13 artırdı. Şirketin önümüzdeki çeyrek için 790 - 800 milyon dolar büyüme öngörüyor; bu tahminlerin altında.

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