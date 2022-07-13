Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak için dava açtı

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Google ile Tinder arasındaki gerilim sürüyor. Tinder, Azar ve OkCupid'in çatı şirketi Match Group, Google’ın kendi ödeme sistemini kullanmaya zorlaması nedeniyle Mayıs ayında Google’a dava açmıştı. Bu kez Google, Match Group’a dava açtı.

Match’in Google'a açtığı dava sonucunda Match Group'un kendi ödeme sistemini kullanmasına ve uygulamalarının Play Store’da kalmasına geçici olarak izin verilmişti.

Google’ın Match’e karşı açtığı davada ise maddi tazminat ve Match Group uygulamalarının tümünün Play Store’dan kaldırılması istemi bulunuyor. Google, Match'in komisyon ödemeyi reddetmesi nedeniyle Google Play politikalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Google’ın şikayet dilekçesine göre Match, Play Store’a hiç komisyon ödemek istemiyor. Google, Match’in komisyon ödemeyi reddetmesi halinde diğer geliştiricilere karşı avantaj elde edeceğini ve haksız rekabet oluşacağını ifade ediyor.

Google ne kadar komisyon alıyor?

Google, Play Store’daki uygulamaların gelirlerinin 1 milyon dolara kadarki kısmından yüzde 15 oranında, 1 milyon doları aşan gelirlerden ise yüzde 30 oranında komisyon alıyor.

Match: "Google, diğer geliştiricilere gözdağı vermek için Match'e dava açtı"

Match Group, Google’ın davası sonrasında açıklama yaptı. ABD eyalet ve federal kanunlarına göre Google’ın talep ettiği komisyon oranlarının çok yüksek olduğu ve rekabete aykırı olduğunu ifade edildi.

Match yetkilileri Google'ın açtığı davanın kendi lehine sonuçlanacağına emin olduklarını söylüyor. Ayrıca Google'a komisyonlar nedeniyle dava açmayı düşünen diğer geliştiricilere gözdağı vermek için Google'ın Match'e dava açtığı belirtiliyor.

Google haklı bulunursa Tinder ve Azar, Play Store'dan kaldırılacak

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Google ve Match arasındaki dava ABD'nin Kuzey Kaliforniya Bölgesi'ndeki Bölge Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Google’ın haklı bulunması halinde Match tazminat ödeyecek. Tinder, Azar, OkCupid, Hinge, Meetic gibi tüm Match Group uygulamaları Play Store’dan kaldırılacak.

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