Titan denizaltı faciası Logitech hisselerinin düşmesine neden oldu

ABD donanması ve birçok şirket kullanıyor
Denizaltı bir Logitech F710 oyun kumandası tarafından kontrol ediliyordu ve bu haber şirketin hisse fiyatının yüzde 3,6 oranında düşmesine sebebiyet verdi. Arama ekipleri şimdiye kadar batiskafın enkaz halindeki gövdesinin parçalarını bulmayı başardı ve yolculardan beşinin öldüğü doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D