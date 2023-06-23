Titan denizaltı faciası Logitech hisselerinin düşmesine neden oldu

Tam Boyutta Gör Bilgisayar çevre birimleri üreticisi Logitech, ABD'li OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik enkazına dalmaya çalışırken patlamasıyla ilgili tartışmalara farkında olmadan dahil oldu.

Kaybolan denizaltının akıbeti belli oldu: Patlayarak infilak etti 1 gün önce eklendi

ABD donanması ve birçok şirket kullanıyor

Denizaltı bir Logitech F710 oyun kumandası tarafından kontrol ediliyordu ve bu haber şirketin hisse fiyatının yüzde 3,6 oranında düşmesine sebebiyet verdi. Arama ekipleri şimdiye kadar batiskafın enkaz halindeki gövdesinin parçalarını bulmayı başardı ve yolculardan beşinin öldüğü doğrulandı.

Tam Boyutta Gör CBS televizyonu geçtiğimiz sonbaharda Titan denizaltısını çalıştırmak için 30 dolara mal olduğu tahmin edilen bir Logitech F710 oyun konsolunun kullanıldığını bildirmişti. Karmaşık makineleri kontrol etmek için bu tür kontrolcülerin kullanımı, kötü şöhretli OceanGate şirketine özel değil, zira ABD Donanması tarafından bile kullanılıyor. Yeraltı ulaşım tünelleri inşa etme konusunda uzmanlaşmış Elon Musk'ın The Boring Company'sinde bile aynı durum geçerli.

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Titan faciası Logitech hisselerinin düşmesine neden oldu