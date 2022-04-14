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    ASUS ROG Thor 1600W Titanium güç kaynağı tanıtıldı

    ASUS ROG Thor 1600W Titanium güç kaynağı 600W seviyesine kadar ekran kartlarını besleyebilirken verimlilik standartlarında da oldukça yukarılarda yer alıyor.    
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    ASUS ROG Thor 1600W Titanium
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    Ekran kartlarının giderek daha enerjiye aç bir hale gelmesi ile birlikte güç kaynaklarında da yavaş yavaş çıta yükseliyor. ASUS ROG Thor 1600W Titanium güç kaynağı en güçlü ekran kartlarınız için geliyor. 

    ASUS ROG Thor 1600W Titanium neler sunuyor?

    ASUS ROG Thor 1600W Titanium güç kaynağı ROG Thor serisindeki en güçlü ürün olarak göze çarpıyor. ATX 3.0 uyumlu 16-pin bağlantısı sayesinde 600W seviyesine kadar besleme yapabiliyor. Böylece en güçlü ekran kartlarına hazır hale geliyor. 

    10 adet 8-pin PCIe bağlantısı, 2 adet 8-pin EPS, 24-pin ATX ve 12 adet SATA güç bağlantıları ile oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan güç kaynağı anahtarlama devresinde üst seviye GaN FET malzemelere yer vermiş. 

    +12V tekli yol ile birlikte 80 Plus Titanium ve Cybenetics Titanium verimlilik standartları karşılanıyor. Isı boruları sayesinde 800W yüke kadar 135mm sessiz çalıştığı için Cybenetics Lambda A++ akustik sertifikasına da layık görülmüş. ASUS ROG Thor 1600W Titanium güç kaynağı ilerleyen dönemlerde piyasada olacak. 
     

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    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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