ASUS TUF Gaming ilk RGB ekran kartına kavuştu

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ROG oyuncu markasının yanında ASUS, biraz daha dayanıklılığa yönelik olarak TUF Gaming serisini de kullanıyor. ASUS TUF Gaming serisi ilk kez RGB aydınlatmaya sahip bir ekran kartına ev sahipliği yapıyor.

TUF Gaming GeForce RTX 3050 özellikleri neler?

TUF Gaming GeForce RTX 3050 seriye eklenen ilk RTX 3050 ekran kartı olmasının yanı sıra ilk RGB aydınlatma barındıran ekran kartı olma özelliğine de sahip. Çift fanlı olan ekran kartının kenar kısmında bir RGB aydınlatma şeridine yer verilmiş.

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Diğer GeForce RTX 3050 modellerinin aksine TUF Gaming GeForce RTX 3050 ekran kartı GA107 grafik çekirdeğini temel alıyor. 2048 çekirdeğe kadar kırpılabilen GA107 çekirdeği 115W TDP değerine sahip. TUF Gaming GeForce RTX 3050 hali hazırda üretime çıkma aşamasında ve yaz sonlarına doğru piyasada olabilir.



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ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3050 RGB geliyor