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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Seat, geçtiğimiz Haziran ayında örtüsünü kaldırdığı MO eScooter 125'i Kasım ayı itibariyle kendi evi İspanya'da satışa sundu. MO eScooter 125, Seat İbiza'nın yarı fiyatına satılıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Seat, bundan dört ay önce tanıttığı elektrikli motosikleti MO eScooter 125'i Kasım ayı itibariyle kendi evi İspanya'da satışa sundu. Seat MO eScooter 125, önümüzdeki yılın ilk aylarında diğer Avrupa ülkelerinde de tüketiciyle buluşacak.

    Şehir içi ulaşımı daha kolay hale getirmek için tasarlanan Seat MO eScooter 125'in İspanya'daki fiyatı 6.250 euro'dan (60.437 TL) başlıyor. Bu da markanın kompakt hatchback modeli Seat İbiza'nın neredeyse yarı fiyatı ediyor. Zira otomobilin ülkedeki başlangıç fiyatı 13.160 euro. Mii isimli şehir otomobilinin fiyatı ise yaklaşık 10 bin euro.

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    Gri ve kırmızı gibi farklı renklerle tercih edilebilen Seat MO eScooter 125'te arka tekerleğe entegre bir fırçasız elektrik motoru bulunuyor. 12 beygir maksimum güç ve 240 Nm tork üreten motor, Seat'ın elektrikli motosikletinin 0-50 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlamasını ve maksimum 95 km/s hıza ulaşabilmesini sağlıyor.

    Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Seat MO eScooter 125'teki elektrik motoru 5.6 kWh'lık lityum iyon bataryadan enerji alıyor. Motor üzerindeyken herhangi bir şarj istasyonunda şarj edilebilen batarya, çıkarılabilir olması sayesinde evdeki prizden de şarj edilebiliyor. 6 ila 8 saat arasında tam doluma ulaşabilen 41 kilogramlık batarya, MO eScooter 125'e şehir içinde 137 kilometre menzil sağlıyor.

    CitySport ve Eco olmak üzere üç farklı sürüş moduyla karşımıza çıkan elektrikli motosiklet, geri manevrayı daha kolay hale getirmek için geri vitese de sahip. Selesinin altında iki motosiklet kaskını saklayabilecek kadar alana sahip olan eScooter 125’te iki tane de USB girişi mevcut.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye’de motor alınmaz Araç sahipleri motoru taşıt olarak tanımıyor. Misal trafiktesin motor için bir araçlık mesafe bırakmak lazım ama araç sahibinin zoruna gidiyor. Tabi tek suçlu taşıt sahipleri değil. Motor sahipleride sanki motor değil bisiklet sürer gibi motor sürüyor haliyle kazalar kaçınılmaz oluyor. Bir diğer mesele katil bariyerler trilyon kere dile getirildi hiç bir adım atılmadı...
    Türkiye’de motor alınmaz Araç sahipleri motoru taşıt olarak tanımıyor. Misal trafiktesin motor için bir araçlık mesafe bırakmak lazım ama araç sahibinin zoruna...
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    Yanıtla +11
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar şık ve modern dursa da sahip olduğum 2017 model ibizanın bırakın yarısı çevreginin fiyati etmez.teşekkürler "kur",teşekkürler damat bey.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar şık ve modern dursa da sahip olduğum 2017 model ibizanın bırakın yarısı çevreginin fiyati etmez.teşekkürler "kur",teşekkürler damat bey.
    Yanıtla +5
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sözümü yazın bir kenara. O 41 kiloluk batarya bir gün gelecek 1 kiloya inecek. Aynı dev gibi cep telefonlarından kol saati gibi ufak ebada indirilmesinde olduğu gibi.
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    ibo-wan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş, hatta keşke biraz daha nakedlara benzetseler daha da çok satar
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fiyata bakınca benzinli daha mantıklı
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akünün bu şekilde çıkıyor olabilmesi çok iyi. Umarım hırsızlık önlemi de yeterli alınmıştır. Konsept tasarımdan bayağı bir sapmışlar yalnız. 125cc'lik bir motora denk geleceğini varsayarsak fiyat fena değil. 45km/s elektrikli scooter sürücüsü olarak, A1 ehliyetim olsaydı almak isterdim açıkçası.
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    GetSomeRest (hakan istanbullu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    B sınıfı ehliyet sahipleri kullanabilir mi acaba
    1 Yanıt Yanıtla
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sakin sahil şehirlerinde beldelerinde gider bu fiyatta zorlar ayrıca ordakileri de. Zenginlerin kendine uğraş için alabileceği bir şey olarak çıkmış
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye’de motor alınmaz Araç sahipleri motoru taşıt olarak tanımıyor. Misal trafiktesin motor için bir araçlık mesafe bırakmak lazım ama araç sahibinin zoruna gidiyor. Tabi tek suçlu taşıt sahipleri değil. Motor sahipleride sanki motor değil bisiklet sürer gibi motor sürüyor haliyle kazalar kaçınılmaz oluyor. Bir diğer mesele katil bariyerler trilyon kere dile getirildi hiç bir adım atılmadı...
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    Skywalkerx 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gayet şık duruyor.
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