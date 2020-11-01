Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Seat, bundan dört ay önce tanıttığı elektrikli motosikleti MO eScooter 125'i Kasım ayı itibariyle kendi evi İspanya'da satışa sundu. Seat MO eScooter 125, önümüzdeki yılın ilk aylarında diğer Avrupa ülkelerinde de tüketiciyle buluşacak.

Şehir içi ulaşımı daha kolay hale getirmek için tasarlanan Seat MO eScooter 125'in İspanya'daki fiyatı 6.250 euro'dan (60.437 TL) başlıyor. Bu da markanın kompakt hatchback modeli Seat İbiza'nın neredeyse yarı fiyatı ediyor. Zira otomobilin ülkedeki başlangıç fiyatı 13.160 euro. Mii isimli şehir otomobilinin fiyatı ise yaklaşık 10 bin euro.

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Gri ve kırmızı gibi farklı renklerle tercih edilebilen Seat MO eScooter 125'te arka tekerleğe entegre bir fırçasız elektrik motoru bulunuyor. 12 beygir maksimum güç ve 240 Nm tork üreten motor, Seat'ın elektrikli motosikletinin 0-50 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlamasını ve maksimum 95 km/s hıza ulaşabilmesini sağlıyor.

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Seat MO eScooter 125'teki elektrik motoru 5.6 kWh'lık lityum iyon bataryadan enerji alıyor. Motor üzerindeyken herhangi bir şarj istasyonunda şarj edilebilen batarya, çıkarılabilir olması sayesinde evdeki prizden de şarj edilebiliyor. 6 ila 8 saat arasında tam doluma ulaşabilen 41 kilogramlık batarya, MO eScooter 125'e şehir içinde 137 kilometre menzil sağlıyor.

City, Sport ve Eco olmak üzere üç farklı sürüş moduyla karşımıza çıkan elektrikli motosiklet, geri manevrayı daha kolay hale getirmek için geri vitese de sahip. Selesinin altında iki motosiklet kaskını saklayabilecek kadar alana sahip olan eScooter 125’te iki tane de USB girişi mevcut.

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