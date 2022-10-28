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    Türkiye satışı öncesi Chery Tiggo 8 Pro hakkında bilinmesi gerekenler

    Çinli Chery, bu yıl bitmeden Türkiye'de satışa sunacağı modellerden biri olan Tiggo 8 Pro ile ilgili başta güvenlik teknolojileri olmak üzere bazı özellikler paylaştı. İşte detaylar:
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    Türkiye'ye gelecek Chery Tiggo 8 Pro hakkında bilinmesi gerekenle Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv şirketi Chery, bu yılın son çeyreğinde üç modelle Türkiye pazarına dönüş yapacağını açıklamıştı. Bu modeller Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro olacak. Chery, bu noktada 7 kişilik SUV modeli Tiggo 8 Pro'yu daha yakından tanımamız için başta güvenlik teknolojileri olmak üzere bazı detaylar paylaştı.

    Şirketin açıklamasına göre, Tiggo 8 Pro, akıllı teknolojiler açısından marka içerisinde amiral gemisi model özellikleri sergiliyor. Söz konusu modelde tam olarak 12 ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) görev yapıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) gibi işlevler, kullanıcılar için çok yönlü bir akıllı güvenlik koruma çemberi oluşturmak üzere her türlü hava koşuluna yönelik sürüş senaryolarını kapsıyor.

    TIGGO 8 Pro geri manevra yaparken, RCTA sistemi sürücünün her iki yanı olmak üzere aracın arkasındaki alanı algılamasına yardımcı oluyor ve sürücüyü dikiz aynasının kör noktasındaki araçlar/yayalar ve engeller konusunda bilgilendiriyor. Olası bir çarpışma riskinde RCTA sistemi alarm sesi çıkarırken, BMS uyarı simgesi ile kullanıcıyı uyarıyor. Kör nokta algılama sistemi ise radar sensörleri aracılığıyla aracın arka alanındaki kör noktayı izleyerek gerektiğinde ayna üzerinden sürücüye uyarıda bulunuyor.

    Türkiye'ye gelecek Chery Tiggo 8 Pro hakkında bilinmesi gerekenle Tam Boyutta Gör
    Chery Tiggo 8 Pro ayrıca kapı açma uyarısı (DOW) sistemi ile donatılarak yollara çıkıyor. Bu sistem, arka radarın aracın kör noktalarındaki hareketli hedefi gerçek zamanlı olarak izliyor. Park halindeyken kapı açıldığında yaklaşmakta olan bir araç nedeniyle çarpışma riski tespit eden sistem bir uyarı tetikliyor. Uyarı, dikiz aynasından gelen ışık sinyali ile veriliyor.

    Önden çarpışma uyarı (FCW) sistemi ve otonom acil fren (AEB) işlevi de öndeki araca çarpma riski olup olmadığını belirleyerek sürücüye çeşitli şekillerde uyarılar gönderiyor ve bir çarpışmayı önlemek veya bir çarpışmanın olası etkilerini hafifletmek için gerektiğinde frenleri aktif olarak uyguluyor. Arkadan Çarpışma Uyarısı (RCW) da düşük hızda ilerlerken veya kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın yüksek hızla yaklaşması halinde erken uyarı emniyet kemerleri gibi pasif güvenlik önemlerini devreye sokuyor.

    Yarı otonom sürüş imkânı

    Tiggo 8 Pro, Uyarlanabilir hız sabitleme (ACC) işlevi ile aracı otomatik olarak öndeki aracı takip edecek ve durdurup yeniden harekete geçirecek şekilde kontrol edebiliyor. Bu arada, şeritten çıkma uyarısı (LDW) ve şeritte kalma yardımcısı (LKA) işlevleri birlikte çalışarak, aracı mevcut şeritte tutmak üzere sürücüyü destekliyor. Tiggo 8 Pro’da kullanıma sunulan ACC işlevi 0-180 km/s hız aralığında çalışıyor. Düşük hızlarda trafik sıkışıklığı asistanı (TJA) işlevi ve yüksek hızlarda sürüş yardımcısı (ICA) işlevi de sürücüyü destekliyor.

    Türkiye'ye gelecek Chery Tiggo 8 Pro hakkında bilinmesi gerekenle
    Tiggo 8 Pro, Akıllı hız sınırı bilgisi (ISLI) ve Akıllı far kontrolü (IHC) gibi akıllı teknoloji işlevlerini de bünyesinde barındırıyor. ISLI, mevcut araç hızı, hız sınırını aşması halinde sürücüyü uyarıyor. IHC ise farları dış ortam ışığına bağlı olarak otomatik olarak yönetiyor ve gece sürüşlerinde veya tünellerde uzun ile kısa huzme arasında geçiş yapıyor.

    4722 mm uzunluğa ve 2710 mm aks mesafesine sahip modelin dış tasarımında Full LED farlar, krom çıtalar ve 18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. İç mekânda ise deri kaplamalı koltuklar, yumuşak deri ve plastik yüzeyler ve parlak siyah orta konsol ile oldukça lüks bir görüntü mevcut. Ayrıca dijital gösterge ve multimedya ekranlarının yanı sıra klima kontrollerinin yapıldığı bir ekran daha mevcut.

    1.6 litre TGDI benzinli motorla satılacak modelde bu motorun diğer pazarlarda 195 PS güç ve 290 Nm tork ürettiğini ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edildiğini görmekteyiz. Araçla ilgili diğer teknik detaylar ve fiyat bilgisi önümüzdeki haftalarda belli olacaktır.

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