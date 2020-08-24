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    Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor

    Bursa'da ürettiği elektrikli hizmet araçlarını dünyanın pek çok noktasına gönderen Pilotcar, yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirdiği elektrikli mini kamyonetini Eylül ayında ön satışa çıkaracak.
    2 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor
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    Otomotiv dünyasının yükselen trendi elektrikli araçlarla ilgili ülkemizden de güzel haberler gelmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye elektrikli hizmet araçları ihraç eden Pilotcar, şimdi de yerli elektrikli mini kamyonet projesini hayata geçirdi.

    1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu için P-1000 adı verilen 2 kişilik elektrikli mini ticari aracın Eylül ayından itibaren ön satışına başlanması, Ekim ayında da yollarda olması planlanıyor. Pilotcar, yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirdiği P-1000 ile özellikle Avrupa’da hızla büyüyen şehir içi dar alan teslimatlarından pay kapmayı hedefliyor. Bu kapsamda, üretilecek araçların en az yüzde 60’ının ihraç edilmesi planlanıyor.

    Elektrikli mini kamyonetin başlangıç fiyatının 110-120 bin TL olacağını belirten Pilotcar’ın kurucusu ve genel müdürü Şükrü Özkılıç, söz konusu araçta ilk etapta üzerindeki kurşun asit pil paketi ile AB test kriterlerine (WLTP) göre 120 km menzil değeri yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:

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    “Ancak bu menzilin özellikle ülkemizde çoğu alanda yeterli olmayacağını düşündüğümüz için 2 farklı enerji depolama kapasitesine sahip lityum pil paketini araçlarımıza entegre etme sürecine başladık, yıl sonunda hazır olacak. Bu pil paketleri ile 200 ve 300 km olmak üzere 2 farklı menzil hedefimiz var. Bu konuda Türk firması olan IMECAR ile ortak şekilde hareket ediyoruz.”

    Onay belgeleri alınan ve 55 km/s hıza sahip mini kamyonetin üst yapısız şasi versiyon, açık kasa, kapalı kasa ve çöp toplama kasası olmak üzere 4 farklı versiyonu bulunuyor. Projedeki ana hedeflerinin ihracat olacağını belirten Özkılıç şunları söyledi:

    “Özellikle Avrupa'da mini elektrikli araçların pazar paylarının ciddi artacağını öngörüyoruz. İlk etaptaki hedefimiz toplamda yıllık 1000 adet aracı seri olarak üretip, satmak. Bu araçların en az %60'nın ihraç etmek istiyoruz. Hedefimiz üretim adetlerini arttırıp, maliyetlerimizi daha da düşürerek Türkiye'de de KOBİ ve esnaflarında tercih edebileceği bir marka olabilmek. Bunu da özellikle e-ticaret firmaları, kargo firmaları, belediyeler ve kamu kuruluşları gibi bu araçların kullanımına müsait alanlarda pazarlamayı planlıyoruz. Türkiye'de söz sahibi bazı birkaç firma ile anlaşmalarımızı da yaptık.”

    Özkılıç, hafif ticari alanındaki bir sonraki adımlarının mini otobüs ve van olacağı bilgisini de paylaştı.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/kucuk-esnafa-yerli-elektrikli-mini-ticari-6003229/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    belediyeler alsın kullansın..aslında kararname ile mecbur yapacaksın kriterler koyarak belediyelere..hiç olmassa bu alanda gelişsin piyasa... benzin istasyonları dönüştürür kendini belki
    belediyeler alsın kullansın..aslında kararname ile mecbur yapacaksın kriterler koyarak belediyelere..hiç olmassa bu alanda gelişsin piyasa... benzin istasyonl...
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    Yanıtla +26
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    ozeba (onur ) 2 gün
    Pastaneler, fırınlar, belediyeler, kargo şirketleri, paket servis dağıtımı yapan şirketler, kuryeler, yakın mesafede şubesi olup şubeleri arasında parça, mal taşıyan işletmeler vs. bir çok firmanın ihtiyacı olan şey bu aslında. 120km günlük kullanım için yeterli bence. Bir kargo dağıtım arabası ş.içinde kaç km yapıyor ki gün içinde. 100km yi geçmez sanırım. Başarılı bir girişim. İnşallah piyasada tutunur da daha da büyür firma.
    Pastaneler, fırınlar, belediyeler, kargo şirketleri, paket servis dağıtımı yapan şirketler, kuryeler, yakın mesafede şubesi olup şubeleri arasında parça, mal ta...
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    Yanıtla +15
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    YesimCirakli 2 gün catborise
    Amaç ucuza üretmekse doğru yol tasarımcıdan geçmez. Çünkü özel tasarım demek özel üretim demektir. Halbuki elde olan hazır parçaları biraraya getirmek maliyet açısından çok daha ucuz sonuç verir. İşletmeler için dış görünüş değil maliyet ve yedek parça çok daha önem taşır. Bu araçla misafirliğe gitmeyeceksiniz sonuçta :)
    Amaç ucuza üretmekse doğru yol tasarımcıdan geçmez. Çünkü özel tasarım demek özel üretim demektir. Halbuki elde olan hazır parçaları biraraya getirmek maliyet a...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    hanter458 (Onur Kaplan) 4 sa.
    Fiyatı inş şakadır.
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    Confusion (M. Kemal CANLI) 1 gün
    110bin TL ye golf arabası kıvamında elektrikli araç satılacak bu güzel memleketimde. Neyseki Tesla dan haberimiz yok
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    sssemih24 (semih ) 1 gün
    Malzeme taşıma amaçlı kullandığımız dobloyu satıp bundan almak mantıklı olur mu sizce?
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    231407 (Barış Özdemir) 1 gün
    çok güzel bir haber. inşallah hedeflerine ulaşırlar.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 gün
    Ticaret ile uğraşan adam bunu alıp ocağına incir ağacı dikecek hali yok. gider dizel yedek parçası servisi bol bir model alır. Kim alacak bu hee kim alacak.
    Yanıtla +4
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    O fiyatlardan kimse 100-120km menzil ve 50 km/s hız sunan bir aracı satın almaz. Kurşun asit gibi 1-2 senede pert olan bir batarya ile kesinlikle almaz zaten.
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    TheCaliph_ 2 gün
    Bilgili arkadaslar duzeltsin yanlisim varsa. Kursun asit bataryasi en dandik ve en ucuz olani ona ragmen fiyatlar bu civarda ise bizim yerli aractaki batarya ile fiyatlar nasil olucaktir ?
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    monacomen 2 gün
    İnşallah başarılı olurlar. Türkiye'de en büyük eksik moral ve destektir. Eğer morali ve desteği ve ilgiyi gösterirsen Türk insanı da diğerleri gibi serpilir, büyür, gelişir aldığı moral ile daha iyi işler yapar. Buna baştan çelme takan yabani otların ağzını kapatmadığımız sürece de destek sesleri veya alkışlar duyulmaz ve sonra ortaya başarısız işler çıkar. Bu bütün dünya insanları için böyle.
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    WB 2 gün
    Basbakanin kafasina yazar kasa atildigi gunlerden ne gunlere..
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 2 gün (düzenlendi)
    İnsanların beklentilerine uyulmalı, o zaman alınır. Hayalle, gazla olmuyor, ülke bu gelişmelere açık olmalı, sorunlar büyük Türkiye'de.
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    13077 kez okundu.
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    yerli elektrikli kamyonet, pilotcar ve
    4 etiket daha elektrikli araçlar Türkiye Haberleri elektrikli hafif ticari Bilim ve Teknoloji
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