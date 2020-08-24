Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor

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Otomotiv dünyasının yükselen trendi elektrikli araçlarla ilgili ülkemizden de güzel haberler gelmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye elektrikli hizmet araçları ihraç eden Pilotcar, şimdi de yerli elektrikli mini kamyonet projesini hayata geçirdi.

1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu için P-1000 adı verilen 2 kişilik elektrikli mini ticari aracın Eylül ayından itibaren ön satışına başlanması, Ekim ayında da yollarda olması planlanıyor. Pilotcar, yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirdiği P-1000 ile özellikle Avrupa’da hızla büyüyen şehir içi dar alan teslimatlarından pay kapmayı hedefliyor. Bu kapsamda, üretilecek araçların en az yüzde 60’ının ihraç edilmesi planlanıyor.

Elektrikli mini kamyonetin başlangıç fiyatının 110-120 bin TL olacağını belirten Pilotcar’ın kurucusu ve genel müdürü Şükrü Özkılıç, söz konusu araçta ilk etapta üzerindeki kurşun asit pil paketi ile AB test kriterlerine (WLTP) göre 120 km menzil değeri yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:

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“Ancak bu menzilin özellikle ülkemizde çoğu alanda yeterli olmayacağını düşündüğümüz için 2 farklı enerji depolama kapasitesine sahip lityum pil paketini araçlarımıza entegre etme sürecine başladık, yıl sonunda hazır olacak. Bu pil paketleri ile 200 ve 300 km olmak üzere 2 farklı menzil hedefimiz var. Bu konuda Türk firması olan IMECAR ile ortak şekilde hareket ediyoruz.”

Onay belgeleri alınan ve 55 km/s hıza sahip mini kamyonetin üst yapısız şasi versiyon, açık kasa, kapalı kasa ve çöp toplama kasası olmak üzere 4 farklı versiyonu bulunuyor. Projedeki ana hedeflerinin ihracat olacağını belirten Özkılıç şunları söyledi:

“Özellikle Avrupa'da mini elektrikli araçların pazar paylarının ciddi artacağını öngörüyoruz. İlk etaptaki hedefimiz toplamda yıllık 1000 adet aracı seri olarak üretip, satmak. Bu araçların en az %60'nın ihraç etmek istiyoruz. Hedefimiz üretim adetlerini arttırıp, maliyetlerimizi daha da düşürerek Türkiye'de de KOBİ ve esnaflarında tercih edebileceği bir marka olabilmek. Bunu da özellikle e-ticaret firmaları, kargo firmaları, belediyeler ve kamu kuruluşları gibi bu araçların kullanımına müsait alanlarda pazarlamayı planlıyoruz. Türkiye'de söz sahibi bazı birkaç firma ile anlaşmalarımızı da yaptık.”

Özkılıç, hafif ticari alanındaki bir sonraki adımlarının mini otobüs ve van olacağı bilgisini de paylaştı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/kucuk-esnafa-yerli-elektrikli-mini-ticari-6003229/

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