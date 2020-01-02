TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin satışında ön sipariş yönteminin kullanılabileceğini belirtmiş hatta ilk ön siparişi kendisi vermişti. Yerli otomobille ilgili ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişilere yönelik TOGG’dan resmi bir açıklama geldi.

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG’dan gelecek resmi açıklamaları beklemesi gerektiği belirtildi:

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“Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye’nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye’nin Otomobili’nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz.”

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde ön siparişe açıldığı, ödeme miktarının da 30-40 bin TL arasında olmasının beklendiği haberleri ortaya çıkmıştı. Fakat TOGG’dan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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