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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması

    Yerli otomobilin ön siparişe açıldığı, hatta ön ödemenin 30-40 bin lira civarında olacağına dair haberler ortaya çıkmıştı. TOGG'dan merak edilen ön sipariş süreciyle ilgili resmi bir açıklama geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin satışında ön sipariş yönteminin kullanılabileceğini belirtmiş hatta ilk ön siparişi kendisi vermişti. Yerli otomobille ilgili ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişilere yönelik TOGG’dan resmi bir açıklama geldi.

    TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG’dan gelecek resmi açıklamaları beklemesi gerektiği belirtildi:

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı"

    Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye’nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye’nin Otomobili’nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz.

    Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde ön siparişe açıldığı, ödeme miktarının da 30-40 bin TL arasında olmasının beklendiği haberleri ortaya çıkmıştı. Fakat TOGG’dan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Akhenatonnn 2 hf. en beğenilen
    desekleyenleri sipariş vermeye davet ediyoruz haydi görelim yerli milli fanlarını
    3 Yanıt Yanıtla +93
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    hollowman_ 2 hf. yakup13
    Geçmişte de her savunma sanayii haberinin altına benzer zırvaları yazar dururdunuz. Devletin herşeyiyle desteklediği, ülkenin en büyük sermaye gruplarından girişimcilerin şirkete ortak olduğu bir girişimi, titan gibi bir olaya benzetmek ancak ya andavallık ya da kötü niyetli hasetten kaynaklı olabilir.
    Geçmişte de her savunma sanayii haberinin altına benzer zırvaları yazar dururdunuz. Devletin herşeyiyle desteklediği, ülkenin en büyük sermaye gruplarından giri...
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    2 Yanıt Yanıtla +67
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    Godolphin 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    1 Avatar
    bamorex 2 hf.
    Zaman herşeyin ilacı.Bu kadar tartışmaya gerek yok.
    2022'den sonra hepimiz göreceğiz.Kim haklı kim haksız ortaya çıkacak.
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    ilkerinanç 2 hf.
    Adamın ironi yaptığını anlamadın yani orada?Enteresan...
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    ozbey08 2 hf.
    elektrikli aracın en büyük handikapı sarj olmasını bekleme. acil bir işiniz çıktı arabayı kullanacaksınız a bir baktınız sarjınız az. hemen bir sarj istasyonuna hızlı sarj için gittiniz ve kötü şans bir baktınız sarj istasyonunda sarj olan araba var. onu 1-2 saat bekleyeceksiniz,bir de siz 1-2 saat bekleyeceksiniz.

    şuan elektrikli araç sayısı az da kimse sıra beklemiyor,ama yaygınlaşınca elektrikli araçlar sarj kuyruklarında beklemek zorunda kalacak.
    evde doldurmaya kalksan 30 saate anca doluyormuş.
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    mtan 2 hf. ozbey08
    Hızlı şarj 20 dakika, evde şarj ise 9 saat...Eğer AC şarj istasyonu taktırırsan 3-4 saat
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    津波 2 hf. ozbey08
    Şu an için bile tamamen elektrikli Renault Fluence marka araçların ikinci el satışlarına baktığımızda, orda şarj sırasında bilmem kaçıncı diye ifadeler görebiliyoruz. Kullanan az olduğu halde bile sıra var. Şu an için Türkiye'de pek tercih edilecek teknoloji değil açıkçası. Hatta dünyada.
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    System4eveR 1 hf. ozbey08
    Talep çoğaldıkça şarj için arzda artar elbet. Ayrıca zamanla şarj teknolojisi gelişip daha kısa sürelerde şarj etme imkanları da artar tabiki
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    yksln 2 hf.
    Sonuçta diyoruz ki geçmişteki gibi popülist seçim yalanlarına dönmesin.

    Zaman kimin yüzünü kızartacak hep beraber görecez.

    Laf kargaşasına gerek yok. Bekleyelim görelim yüzleşelim.
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    musa_unsal2005 2 hf.
    Fişlemek çok yanlış ama burada atıp tutan insanları fişleyip başarı yakalandığında yaptıkları yorumları Cv olarak önlerine koyacaksın. Yoksa teflon tava misali yapışmadan, yüzleri kızarmadan devam ediyorlar hayatlarına
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    Qantas 2 hf.
    Dağıtım kargo ile mi olacak yoksa biz mi fabrikaya gidip alacağız?
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    musty578 2 hf.
    yerli parayla degilde dolarla alsak neden olmaz acaba
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    OverClocK1ng 2 hf.
    30-40 bin lira yazarak algı oluşturuluyor. Sonra 10.000 lira denilince ucuz gelecek ve bir sürü kişi alacak. Tabi Yerli Araba hiç üretilmeyecek.
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    i-aydemir 2 hf. yeni yorumcu
    Yerli Otomobil İle İlgili Yapılmış En Detaylı Analiz. İlk Kez Duyacağınız Bilgiler youtube.com/...
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    i-aydemir 2 hf. yeni yorumcu
    Yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Herkes bir şey söyledi ama bazı hususlar yine boşlukta kaldı. Yerli ve milli otomobil kaç liradan satılacak? Hangi otomobile benziyor? Tasarımı gerçekten kopya mı? Dünya otomotiv sektörüne katkıda bulunacak orijinal özellikleri var mı? Ölçüleri ne? Test sürüşüne ait eleştiriler gerçeği ne kadar yansıtıyor? İlk modeller ne zaman Türkiye ve Dünya yollarında olacak? AutoClub Genel Müdürü Turgut Yüksekdağ sordu Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan cevapladı. Yerli otomobille ilgili hamaset dışı gerçek bilgiye ulaşmak için bu söyleşiyi sakın kaçırmayın. youtube.com/...
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    13448 kez okundu.
    79 yorum yazıldı.

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