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    TOGG için elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi geliyor

    AK Parti tarafından verilen önerge ile Togg tarafından yapılacak elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesi gündeme getirildi. İşte yeni düzenleme kapsamındaki ÖTV oranları:
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    TOGG için elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi geliyor
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik fabrikası artık tamamlanmak üzere. İlk araç olan TOGG C-SUV'un tüm onay testlerinin ardından 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Elbette yerli otomobil TOGG ile ilgili en çok merak edilen konu fiyatı.

    Günümüz şartlarında Türkiye'deki elektrikli otomobil fiyatları oldukça yüksek. En ucuz seçenek olan Zoe bile 700 bin TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla TOGG C-SUV satışa sunulduğunda fiyatının epey yüksek olacağı tahmin ediliyor ancak bugün elektrikli araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapılmasını öngören sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Bugün 3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önerge ile Togg tarafından yapılacak elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesi gündeme getirildi.

    Yeni düzenleme kapsamında belirlenen ÖTV oranları 2022

    Yeni düzenleme ile motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10, diğerleri için yüzde 40; motor gücü 160 KW'yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, diğerleri için yüzde 60 olarak uygulanması planlanıyor.

    Mevcut durumda motor gücü 85 KW'yi geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW arasındakilerden yüzde 25, 120 KW üzerindekilerden yüzde 60 olarak alınıyor.

    TOGG için elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi geliyor
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    Bu noktada, daha önce çıkan haberler doğrultusunda TOGG C-SUV'un tek motorlu versiyonunun 200 hp (~150 kW) ve çift motorlu versiyonunun 400 hp (~300 kW) olduğunu düşünürsek, tek motorlu versiyonun vergisiz fiyatının 700 bin TL'yi aşmaması durumunda yüzde 60 yerine yüzde 10 vergi dilimine girmesini bekleyebiliriz.

    Yapılan düzenleme hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini hatırlatarak, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti. Elitaş yeni düzenleme ile yerli üretimi cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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    _Dominic_Toretto_ 1 gün önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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    10 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    elektrikli araçlar, vergi ve
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