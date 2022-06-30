Makyajlı 2023 Kia Seltos'un tasarımı ortaya çıktı

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Kia'nın 2019'da SUV ailesine dahil ettiği Seltos modeli makyajlandı. İç ve dış tasarımı yenilenen 2023 Kia Seltos, selefine göre çok daha modern bir görünüme kavuşmuş. Kompakt modeldeki değişikliklere geçmeden önce Seltos'un Avrupa'da ve ülkemizde satışının planlanmadığını belirtelim.

2023 Kia Seltos'un dış tasarımına baktığımızda ilk olarak yenilenen farlar ve gündüz LED'leri dikkatimizi çekiyor. Bunun yanı sıra krom çerçeveye sahip panjurun büyüdüğünü ve dikey yerleşimli sis lambalarının da elden geçirildiğini görmekteyiz. Çift renkli yeni tasarım jantlar ve siyah tavan seçeneğinin de karşımıza çıktığı makyajlı versiyonun arka bölümünde ise artık boydan boya uzanan bir stop grubu bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra reflektörler de eskiden sahte egzoz çıkışlarının bulunduğu yere taşınmış.

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Kompakt crossover'ın iç mekanında şirketin diğer yeni modellerinde olduğu gibi 10.25 inçlik iki ekrandan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bunun dışında merkezdeki havalandırma menfezlerinin de yeniden tasarlandığını görüyoruz. Orta konsolda ise klima kontrollerinin yenilendiği gözlenirken eski vites topuzunun yerini alan döner vites seçici büyük fark yaratıyor. Ambiyans aydınlatması da bulunan makyajlı Seltos'un daha fazla standart sürücü yardımcı sistemine sahip olması da beklentiler arasında.

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Şimdilik aracın iç ve dış tasarımı paylaşıldı. Öte yandan motor seçeneklerinin makyaj operasyonuyla birlikte güncellenmesi beklenmiyor. Sadece bir hibrit seçeneğin ekleneceği söyleniyor ancak henüz resmi olarak onaylanmış bir durum değil.

2023 Kia Seltos'un 15 Temmuz'da Busan Otomobil Fuarı'nda tüm detaylarıyla birlikte görücüye çıkarılması planlanıyor. Söz konusu model ilk olarak Kore'de ardından da diğer pazarlarda satışa sunulacak. Seltos'un makyaj öncesindeki kasasını buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Makyajlı 2023 Kia Seltos tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri