Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bir yandan ilk modeli olan C-SUV'un seri üretimine hazırlanırken diğer yandan kendi şarj istasyonu ağını kurma konusunda adımlar atıyor. Şirketin Trugo markasıyla EPDK'ya yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusuna onay verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Trugo Charging ile 81 ili kapsayan şarj istasyonu ağında 180 kW üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet verileceği belirtildi. Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranının 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor.

Romanya'daki Craiova fabrikasının Ford Otosan'a devri tamamlandı 2 sa. önce eklendi

TOGG C-SUV'un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Bu kapsamda Trugo ile önümüzdeki yılın ortasına kadar 81 ildeki 600'den fazla lokasyonda toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj cihazının kurulumu yapılacak. Şarj noktalarının trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 veya 50 kilometre aralıklarla konumlandırılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

TOGG, kendi şarj istasyonu ağını kurmak için lisans aldı