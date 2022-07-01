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    Romanya'daki Craiova fabrikasının Ford Otosan'a devri tamamlandı

    Ford Otosan, yeni anlaşma ile elektrifikasyon konusundaki deneyimini Romanya’ya taşıyacak. Şirket, önümüzdeki üç yıl içerisinde tesise 490 milyon euro yatırım yapacak. İşte detaylar:
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    Romanya'daki Craiova fabrikasının Ford Otosan'a devri tamamlandı
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    Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında, Romanya’daki Craiova fabrikasının devrine ilişkin anlaşma tamamlandı. Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayan bu anlaşma ile Ford’un Craiova’daki araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçti.

    Ford Otosan’ın Craiova fabrikasını devralması için 14 Mart 2022’de başlayan yasal sürecin tamamlanmasıyla Craiova, otomotiv sektöründeki başarı hikayesine Ford Otosan ile devam edecek. Ford’un Avrupa’daki elektrifikasyon planında önemli bir yere sahip olan Craiova’nın üretim gücü, Ford Otosan'ın ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretimi konusundaki geniş deneyimi ile birleşecek.

    Craiova'nın Ford Otosan üretim ağına dahil olmasıyla, tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Courier’nin içten yanmalı van ve kombi versiyonları gelecek yıl itibarıyla, bunların tam elektrikli versiyonları ise 2024 itibarıyla Craiova’da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca halihazırda Craiova’da üretilen Ford Puma’nın ve 2024 senesinde devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunun üretim sorumluluğu da Ford Otosan’a geçecek.

    Bu iki aracın ürün portföyüne eklenmesiyle Ford Otosan, 2 ülkedeki 4 tesisinde Transit, Transit Custom, Courier ve Puma modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek. 

    Ford Otosan, Craiova’da 2023 yılında başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde mühendislik harcamalarını da içeren 490 milyon euro yatırım yapacak. Craiova fabrikasında araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek, üretim planına bağlı olarak yeni nesil Courier üretimi yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecek. Geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırımın tamamlanması ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyuran Ford Otosan, Craiova fabrikasının kapasitesinin de eklenmesi ile yılda 900 binin üzerinde araç üretebilecek.

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