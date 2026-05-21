    Togg kullanıcılarına bayramda 90 kWsa enerji bakiyesi hediye

    Togg'dan müşterilerine bayram hediyesi geldi. Kullanıcılar, Trumore Akıllı Cihazım'a kayıtlı araçlarına özel hazırlanan kodu tanımlayarak hediye şarj bakiyesini kullanabiliyor.

    Kurban Bayramı'nda birçok araç sahibi gerek aile ziyareti gerekse tatil planları kapsamında uzun yol yapacak. Togg da bu kapsamda müşterilerine yönelik "Bayram enerjiniz Togg'dan" sloganıyla bir kampanya başlattı.

    Kampanya kapsamında, Trumore Akıllı Cihazım'a kayıtlı Togg'unuza özel 90 kWsa enerji hediye bakiyesinden faydalanabilirsiniz. Bunun için 22-30 Mayıs tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yaparak hikaye alanındaki size özel kodu kopyalayın ve kodu en geç 30 Mayıs'a kadar Trugo uygulamasına tanımlayın.

    Tanımlama işlemini Trugo uygulamasındaki ödeme seçenekleri bölümünden hediye kartları sekmesine girerek yapabilirsiniz. Hediye enerjinizi Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran 23.59'a kadar kullanabilirsiniz. Güncel olarak Trugo'nun DC hızlı şarj istasyonlarında kWsa başına ücret 14,98 TL seviyesinde. Ancak fiyatlar lokasyona göre değişiklik gösterebiliyor.

    Togg kullanıcılarının hediye bakiyelerini kullanabilmeleri için Trugo Autocharge özelliğine kampanya süresince ara verileceği de açıklandı.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

