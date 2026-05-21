Togg kullanıcılarına bayramda 90 kWsa enerji bakiyesi hediye

Kurban Bayramı'nda birçok araç sahibi gerek aile ziyareti gerekse tatil planları kapsamında uzun yol yapacak. Togg da bu kapsamda müşterilerine yönelik "Bayram enerjiniz Togg'dan" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Trumore Akıllı Cihazım'a kayıtlı Togg'unuza özel 90 kWsa enerji hediye bakiyesinden faydalanabilirsiniz. Bunun için 22-30 Mayıs tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yaparak hikaye alanındaki size özel kodu kopyalayın ve kodu en geç 30 Mayıs'a kadar Trugo uygulamasına tanımlayın.

Tanımlama işlemini Trugo uygulamasındaki ödeme seçenekleri bölümünden hediye kartları sekmesine girerek yapabilirsiniz. Hediye enerjinizi Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran 23.59'a kadar kullanabilirsiniz. Güncel olarak Trugo'nun DC hızlı şarj istasyonlarında kWsa başına ücret 14,98 TL seviyesinde. Ancak fiyatlar lokasyona göre değişiklik gösterebiliyor.

Togg kullanıcılarının hediye bakiyelerini kullanabilmeleri için Trugo Autocharge özelliğine kampanya süresince ara verileceği de açıklandı.

