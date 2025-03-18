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    Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzalanan anlaşmaya göre Togg, ay-yıldızlı millilerin antrenman formasında yer alarak, üç yıl boyunca Türk sporunu destekleyecek.
    Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu Tam Boyutta Gör
    Togg ile TFF arasında "Milli Takımlar Ana Sponsorluk Anlaşması" imzalandı. Üç yıl boyunca sürecek sponsorluk kapsamında Togg, millilerin antrenman formasında yer alarak, uluslararası başarılarda sporcuların yanında olacak. Ayrıca, iş birliği kapsamında TFF’ye 100 adet T10X ile 16 adet Trugo şarj cihazı tahsis eden Togg, ulaşım ihtiyaçları ve misafir karşılamalarda Türkiye’yi temsil edecek.

    Togg, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ay yıldızlı formayı sevmek, A Millilerimiz ile aynı yolda yepyeni başarılara ilerlemek, bizim için bir gurur meselesi. Milli takım ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, milli takımları Türkiye’nin milli markası Togg ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu iş birliğinin hem milli takımlarımıza hem Togg’a uğurlu geleceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha yukarıları hedefleyerek, yeni başarılara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

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