Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu

Togg, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ay yıldızlı formayı sevmek, A Millilerimiz ile aynı yolda yepyeni başarılara ilerlemek, bizim için bir gurur meselesi. Milli takım ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, milli takımları Türkiye’nin milli markası Togg ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu iş birliğinin hem milli takımlarımıza hem Togg’a uğurlu geleceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha yukarıları hedefleyerek, yeni başarılara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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