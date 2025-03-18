Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Togg ile TFF arasında "Milli Takımlar Ana Sponsorluk Anlaşması" imzalandı. Üç yıl boyunca sürecek sponsorluk kapsamında Togg, millilerin antrenman formasında yer alarak, uluslararası başarılarda sporcuların yanında olacak. Ayrıca, iş birliği kapsamında TFF’ye 100 adet T10X ile 16 adet Trugo şarj cihazı tahsis eden Togg, ulaşım ihtiyaçları ve misafir karşılamalarda Türkiye’yi temsil edecek.

Togg, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ay yıldızlı formayı sevmek, A Millilerimiz ile aynı yolda yepyeni başarılara ilerlemek, bizim için bir gurur meselesi. Milli takım ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, milli takımları Türkiye’nin milli markası Togg ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu iş birliğinin hem milli takımlarımıza hem Togg’a uğurlu geleceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha yukarıları hedefleyerek, yeni başarılara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu