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    Yerli otomobil Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg fiyat listesi (SON DAKİKA)

    Yerli araba Togg T10X ön siparişe çıkıyor. Böylece yerli ve milli otomobilin satış fiyatı belli oldu. Peki Togg kaç TL? İşte 2023 fiyat listesi:                   
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    Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobil Togg C-SUV uzun süren bekleyin ardından ön siparişe çıkıyor. Togg T10X model ismiyle siparişe açılan yerli ve milli otomobilin satış fiyatı da belli oldu. Peki Togg T10X fiyatı ne kadar? İşte resmi olarak açıklanan Togg 2023 fiyat listesi:

    Togg T10X fiyat listesi 2023 🏷
    Versiyon 🚗 Fiyat 💰
    Togg T10X V1 RWD standart menzil 953.000 TL
    Togg T10X V2 RWD standart menzil 1.055.000 TL
    Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1.215.000 TL

    Yerli otomobil Togg T10X üç farklı opsiyonla ön siparişe açıldı. Başlangıç paketi 310 km menzil 160 kW motor gücüne sahip olan Togg T10X fiyatı 953.000 TL'den başlıyor. En pahalı modelin fiyatı ise 1.215.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

    Togg T10X ön sipariş tarihi 🔑

    Togg T10X için 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden ön siparişler alınacak.

    Togg T10X özellikleri ile neler sunuyor ❓

    togg t10x özellikleri Tam Boyutta Gör
    Togg fiyatının yanı sıra Togg T10X özellikleri de merak ediliyor. Daha önce paylaşılan resmi verilere göre Togg C-SUV, güç ve menzil olarak üç farklı seçenekle geliyor. Giriş seviyesinde arka aks üzerine entegre edilen tek elektrik motoru mevcut. 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreteceği açıklanan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Menzil ve motor seçenekleri 🔋

    Togg C-SUV'un arkadan itişli versiyonu standart ve uzun menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. İlk seçenekte 52.4 kWsa'lik batarya paketi WLTP'ye göre 310 km menzil sunuyor. Uzun menzilli versiyonda ise 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile 510 km'ye kadar sürüş menzili hedefleniyor.

    T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

    Togg C-SUV'un bir de dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu bulunuyor. Toplamda 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmış durumda. Bataryalar, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

    togg t10x iç mekan Tam Boyutta Gör
    Togg C-SUV, 4599 mm uzunluğa, 1886 mm genişliğe, 1676 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olacak. SUV'un yerden yüksekliği ise 196 mm olacak. Bu ölçülerin bulunduğu segmente göre oldukça iyi olduğunu belirtelim.

    Togg T10X teknik özellikler 🚘

    • Uzunluk: 4599 mm
    • Genişlik: 1886 mm
    • Yükseklik: 1676 mm
    • Aks mesafesi: 2890 mm
    • Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor
    • Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor
    • Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun
    • Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj
    • Menzil: 310 km standart, 510 km uzun
    • Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor

    12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit, T10X’de standart olarak sunuluyor. 

    Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.

    T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

    T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.

    T10X Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X’in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.

    T10X’in hem dış, hem iç tasarımında “duygusal” Doğu ile “rasyonel” Batı kültürünün ögeleri bir arada yer alıyor. Akıllı cihazın modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor. T10X’in yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasında, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarında ve iç mekân detaylarında modern bir incelikle işlenen lale figürleri yer alıyor. Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan T10X’in iç tasarımında da özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. 

    Orta konsol, T10X’in iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor.

    Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, dijital asistan özelliği alışılagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor. Togg, teknolojiyi yalınlıkla birleştiren bu tasarım yaklaşımı ile yüksek teknolojinin karmaşık olmadan da sunulabilir olduğunu kanıtlıyor.

    TOGG sedan fiyatı belli oldu mu 🤔

    togg sedan fiyat Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, ilk etapta biri SUV biri sedan olmak üzere iki yerli otomobil modeli geliştirdiğini duyurmuştu. Bugün C-SUV modeli Togg T10X fiyatı açıklandı. Haliyle gözler bir sonraki model olan Togg sedan fiyatına çevrildi. Ancak Togg sedan fiyatı açıklanmadı. Zira Togg C-Sedan modeli 2025 yılının ilk yarısında satışa çıkacağı için sedan modelin fiyatı 2024'ün sonlarında ya da 2025'in ilk çeyreğinde açıklanacaktır. 

    Daha önceki TOGG tanıtımlarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un C-X Coupe de dahil toplam 5 modele sahip olacağını açıklamıştı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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