Yerli otomobil Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg fiyat listesi (SON DAKİKA)

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobil Togg C-SUV uzun süren bekleyin ardından ön siparişe çıkıyor. Togg T10X model ismiyle siparişe açılan yerli ve milli otomobilin satış fiyatı da belli oldu. Peki Togg T10X fiyatı ne kadar? İşte resmi olarak açıklanan Togg 2023 fiyat listesi:

Yerli otomobil Togg T10X üç farklı opsiyonla ön siparişe açıldı. Başlangıç paketi 310 km menzil 160 kW motor gücüne sahip olan Togg T10X fiyatı 953.000 TL'den başlıyor. En pahalı modelin fiyatı ise 1.215.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg T10X özellikleri ile neler sunuyor ❓

Tam Boyutta Gör Togg fiyatının yanı sıra Togg T10X özellikleri de merak ediliyor. Daha önce paylaşılan resmi verilere göre Togg C-SUV, güç ve menzil olarak üç farklı seçenekle geliyor. Giriş seviyesinde arka aks üzerine entegre edilen tek elektrik motoru mevcut. 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreteceği açıklanan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Menzil ve motor seçenekleri 🔋 Togg C-SUV'un arkadan itişli versiyonu standart ve uzun menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. İlk seçenekte 52.4 kWsa'lik batarya paketi WLTP'ye göre 310 km menzil sunuyor. Uzun menzilli versiyonda ise 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile 510 km'ye kadar sürüş menzili hedefleniyor. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP). Togg C-SUV'un bir de dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu bulunuyor. Toplamda 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmış durumda. Bataryalar, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Tam Boyutta Gör Togg C-SUV, 4599 mm uzunluğa, 1886 mm genişliğe, 1676 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olacak. SUV'un yerden yüksekliği ise 196 mm olacak. Bu ölçülerin bulunduğu segmente göre oldukça iyi olduğunu belirtelim.

Togg T10X teknik özellikler 🚘 Uzunluk : 4599 mm

: 4599 mm Genişlik : 1886 mm

: 1886 mm Yükseklik : 1676 mm

: 1676 mm Aks mesafesi : 2890 mm

: 2890 mm Güç : 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor Tork : 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor

: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor Batarya : 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun

: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj

30 dakikada %10'dan %80'e şarj Menzil : 310 km standart, 510 km uzun

: 310 km standart, 510 km uzun Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit, T10X’de standart olarak sunuluyor.

Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.

T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.

T10X Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X’in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.

T10X’in hem dış, hem iç tasarımında “duygusal” Doğu ile “rasyonel” Batı kültürünün ögeleri bir arada yer alıyor. Akıllı cihazın modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor. T10X’in yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasında, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarında ve iç mekân detaylarında modern bir incelikle işlenen lale figürleri yer alıyor. Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan T10X’in iç tasarımında da özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.

Orta konsol, T10X’in iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor.

Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, dijital asistan özelliği alışılagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor. Togg, teknolojiyi yalınlıkla birleştiren bu tasarım yaklaşımı ile yüksek teknolojinin karmaşık olmadan da sunulabilir olduğunu kanıtlıyor.