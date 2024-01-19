Togg T10X için genel siparişler 20 Ocak’ta başlıyor

Togg T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

2024 yılında çekiliş yok, yeni üretim yılı değişiklikleri var

T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak. Teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak. Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da şu bilgileri paylaştı:

Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler.

Tam Boyutta Gör Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

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Togg, 2023 yılında toplam 19 bin 583 adet T10X teslimatı gerçekleştirdi. Güncel Togg T10X fiyat listesi şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1823.000 TL

Opsiyon Paketleri:

Teknoloji ve konfor paketi (V1) : 25.000 TL

Kış paketi (V2) : 20.000 TL

22 kW AC şarj kapasitesi (V1, V2) : 20.000 TL

Panoramik cam tavan (V1, V2) : 30.000 TL

Meridian Premium ses sistemi (V2) : 30.000 TL

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Togg T10X için genel siparişler 20 Ocak’ta başlıyor