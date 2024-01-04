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    Togg, 2024 yılı sipariş tarihlerini paylaştı

    Togg T10X için 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Ocak ayı itibarıyla Togg, genel sipariş dönemini başlatıyor. Ancak onun öncesinde geçen yılki çekilişe katılanlar için bazı fırsatlar sunulacak.

    Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihleri paylaştı. Buna göre, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 6-10 Ocak tarihlerinde işlemlerini yapabilecek.

    15-19 Ocak tarihleri arasında ise 2023 yılındaki çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara öncelik verilecek. 20 Ocak itibarıyla da genel sipariş dönemine geçiş yapılacak ve sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

    Togg, 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor.

    Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor. 

    Togg, 2024 yılı sipariş tarihlerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Togg, geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 583 adet T10X modelini kullanıcılarla buluşturdu. Sadece aralık ayında 6 bin 8 adet otomobil teslimatı gerçekleştirildi. Yıl içerisinde üretilen Togg T10X modellerinin 6870 adedi İstanbul'a, 2636 adedi Ankara'a ve 918 adedi Bursa'ya teslim edildi.

    Togg T10X modeli için güncel fiyatlar 1.430.000 TL seviyesinden başlayıp versiyona göre 1.820.000 TL'ye kadar yükseliyor. T10X fiyat listesi şöyle;

    • V1 RWD Standart Menzil: 1.430.000 TL
    • V2 RWD Standart Menzil: 1.550.000 TL
    • V2 RWD Uzun Menzil: 1.820.000 TL

    Togg, Almanya'da işe alım yapmaya başladı

    2024 yılının gelişiyle birlikte daha önce açıklandığı üzere Togg'un Avrupa macerası da başlayacak. Şirket bu hedef doğrultusunda Almanya'da satış sonrası operasyonlar, sipariş ve dağıtım planlama gibi iş ilanları yayınlamış durumda. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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