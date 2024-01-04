Togg, 2024 yılı sipariş tarihlerini paylaştı

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihleri paylaştı. Buna göre, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 6-10 Ocak tarihlerinde işlemlerini yapabilecek.
15-19 Ocak tarihleri arasında ise 2023 yılındaki çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara öncelik verilecek. 20 Ocak itibarıyla da genel sipariş dönemine geçiş yapılacak ve sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.
Togg, 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor.
Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.
Togg T10X modeli için güncel fiyatlar 1.430.000 TL seviyesinden başlayıp versiyona göre 1.820.000 TL'ye kadar yükseliyor. T10X fiyat listesi şöyle;
- V1 RWD Standart Menzil: 1.430.000 TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1.550.000 TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1.820.000 TL
Togg, Almanya'da işe alım yapmaya başladı
2024 yılının gelişiyle birlikte daha önce açıklandığı üzere Togg'un Avrupa macerası da başlayacak. Şirket bu hedef doğrultusunda Almanya'da satış sonrası operasyonlar, sipariş ve dağıtım planlama gibi iş ilanları yayınlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.