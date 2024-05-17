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    Togg'un 800 bin TL'ye sıfır faiz kampanyası 20 Mayıs'ta bitiyor

    Süreci devam edip aktif siparişi olan ve 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.           
    Togg'un 800 bin TL'ye sıfır faiz kampanyası 20 Mayıs'ta bitiyor Tam Boyutta Gör
    Togg, T10X’i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Sınırlı sayıda T10X için geçerli olan kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği bulunuyor.

    Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, T10X’in tüm versiyonlarında geçerli olan kampanyaya 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabiliyor. Süreci devam edip aktif siparişi olan ve 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.

    Trumore uygulamasından 7/24 sipariş verilebiliyor 

    T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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