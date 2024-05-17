Togg'un 800 bin TL'ye sıfır faiz kampanyası 20 Mayıs'ta bitiyor

Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, T10X’in tüm versiyonlarında geçerli olan kampanyaya 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabiliyor. Süreci devam edip aktif siparişi olan ve 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.