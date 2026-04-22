    Togg’un 2026 hedefi 60 bin: Yeni T6X için tarih Haziran 2027

    Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg için 2026 hedeflerinin 60 bin üretim kapasitesi olduğunu açıkladı. Tosyalı, yeni T6X modeli için Haziran 2027’yi işaret etti.

    Togg’un 2026 hedefi 60 bin: Yeni T6X için tarih Haziran 2027 Tam Boyutta Gör
    Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobil markası Togg’un üretim süreci ve gelecek planlarına ilişkin Bloomberg HT’ye önemli değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda, şirketin üretim ölçeğini her yıl artırarak ilerlediği ve orta vadede ciddi bir kapasite genişlemesine gittiği vurgulandı.

    Üretim kapasitesi artırılıyor

    Verilen bilgilere göre Togg, 2024 yılında 25 bin adet, geçen yıl ise 40 bin adet üretim gerçekleştirdi. Bu yıl için hedef 60 bin adet seviyesine çıkarılırken şirketin üretim yol haritasında 2027 yılına gelindiğinde ise kapasitenin 100 bin adet seviyesine ulaşması öngörülüyor.

    Fuat Tosyalı, Togg’un finansal performansına ilişkin değerlendirmesinde şirketin henüz kâr aşamasına geçmediğini ancak bunun büyük bir yatırım sürecinin doğal sonucu olduğunu ifade etti. Tosyalı, Togg’u “yeni doğan bir yapı” olarak tanımlayarak asıl önemli göstergenin tüketici güveni ve kullanıcı memnuniyeti olduğunu belirtti: “Şu an için Togg'un esas bizi mutlu eden yanı ürettiği araçların tüketici tarafından, kullanıcılar tarafından severek, güvenerek tercih edilmesi.”

    Trafikte 100 bin Togg var

    Togg’un piyasadaki konumuna ilişkin dikkat çekici veriler de paylaşıldı. Açıklamalara göre şu anda trafikte 100 bin Togg aracı bulunuyor ve üretilen her araç doğrudan kullanıma sunuluyor. Araçların stokta beklemediği, üretimden çıkan her birimin kısa sürede kullanıcıya ulaştığı ifade edildi.

    Fuat Tosyalı, özellikle Almanya pazarında elde edilen geri bildirimlerin güçlü olduğunu belirtti. Avrupa’nın otomotiv merkezi olarak görülen Almanya’da Togg’un dikkat çektiğini, aracı kullanan bazı tedarikçilerin memnuniyetlerini dile getirdiğini aktardı. Ancak mevcut üretim kapasitesi nedeniyle yüksek talebe rağmen araç arzının sınırlı olduğu, önceliğin iç pazar talebinin karşılanmasına verildiği vurgulandı. İhracatın ise belirli bir oran dahilinde ve planlı şekilde artırılacağı kaydedildi.

    Yeni model T6X için tarih netleşti

    Togg’un ürün gamına ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri de yeni model T6X oldu. Buna göre şirket, 2027 yılının Haziran ayında T6X modeli için sipariş toplamaya başlayacak, Temmuz ayında ise teslimat sürecine geçilecek.

    Yeni modelin daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen orta segment bir araç olacağı belirtildi. Fiyatlandırma stratejisinde ise mevcut seviyelerin yaklaşık yarı fiyatına konumlandırılmasının planlandığı ifade edildi. Bu yaklaşımın, aracın erişilebilirliğini artırmayı hedeflediği ve satışların taksit seçenekleriyle destekleneceği aktarıldı.

    Ticari Togg da geliyor

    Fuat Tosyalı, yaptığı açıklamada aynı zamanda ticari Togg modelinin de 2028'de geleceğini duyurdu. Tosyalı, "Bu arada bir müjdemiz daha var; KOBİ kesimine nefes aldıracak, şehir içi kullanıma uygun elektrikli bir ticari araç projemiz de yolda. 2028 başı gibi yollara çıkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

