Togg'un aylık teslimat sayısı 2 bin adede yaklaştı

Ağustos ayındaki teslimatlarla birlikte bugüne kadar 3400 adet T10X modeli sahipleriyle buluştu. Togg, 2023 yılında toplam 28 bin araç üretmeyi ve bunların 20 bin tanesini bireysel müşterilerle buluşturmayı hedefliyor. Şirketin en azından bireysel müşterilere teslim edeceği araç sayısına ulaşması için geride kalan dört aylık süreçte aylık 4150 adet teslimat yapması gerekiyor.
Togg, Mart ayında yaptığı açıklamada 2030 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Şirketin C-SUV dışında C-X Coupe, C-Sedan, B-SUV ve C-MPV gövde tipine sahip dört farklı model üretme planı var. İkinci model olacak C-Sedan'ın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.