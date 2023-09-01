Tam Boyutta Gör Togg, 1-16 Ağustos tarihleri arasında 909 adet T10X modelini sahipleriyle buluşturduğunu açıklamıştı. Ağustos ayındaki toplam teslimat sayısı ise 1965 adede ulaştı. Böylece, Togg, teslimata başladığı Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçmiş oldu.

Ağustos ayındaki teslimatlarla birlikte bugüne kadar 3400 adet T10X modeli sahipleriyle buluştu. Togg, 2023 yılında toplam 28 bin araç üretmeyi ve bunların 20 bin tanesini bireysel müşterilerle buluşturmayı hedefliyor. Şirketin en azından bireysel müşterilere teslim edeceği araç sayısına ulaşması için geride kalan dört aylık süreçte aylık 4150 adet teslimat yapması gerekiyor.

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Togg, Mart ayında yaptığı açıklamada 2030 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Şirketin C-SUV dışında C-X Coupe, C-Sedan, B-SUV ve C-MPV gövde tipine sahip dört farklı model üretme planı var. İkinci model olacak C-Sedan'ın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

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Togg'un aylık teslimat sayısı 2 bin adede yaklaştı