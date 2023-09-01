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    2024 Tesla Model 3 tanıtıldı: Yenilenen tasarım, daha uzun menzil

    Altı yıl önce Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak piyasaya sürülen ve aradan geçen süreçte küresel çapta 2 milyon adet satış adedine ulaşan Tesla Model 3 için beklenen güncelleme geldi
    2024 Tesla Model 3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 model Tesla Model 3'ün tasarımına baktığımızda, özellikle ön-arka aydınlatmalara odaklanan küçük dokunuşlar görmekteyiz. Bunun dışında iç mekanı da yenilenen elektrikli modelde menzil artışına yol açan bir dizi özellik güncellemesi de dikkat çekiyor. Bu güncellemelerin şimdilik Avrupa'da üretilen arkadan itişli ve uzun menzilli versiyonlar için geçerli olduğunu da belirtelim.

    Yeni Tesla Model 3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Tesla Model 3, yeni ince farlarıyla ön tarafta daha premium bir görünüme kavuşmuş. Farların alt bölümüne entegre edilen gündüz LED'leri de eskisine göre sert bir duruş sergiliyor. Daha önce burun kısmında keskin başlayan ancak farların altında yuvarlak hatlara geçiş yapan tampon da artık bu keskin geçişi boydan boya sürdürüyor.

    Yandan bakıldığında Model 3'ün silüeti eskisiyle aynı görünüyor. Bu alanda sadece çok kollu tasarıma sahip yeni jantlar dikkat çekiyor. Arkada ise C şekilli LED stop lambaları en büyük değişim olarak göze çarpıyor. Stop lambalarının arasında önceden Tesla logosu vardı ancak yeni versiyonlarda bunun yerine "Tesla" yazısına geçiş yapıldığını görmekteyiz. Buna ek olarak, siyah arka difüzör eskiye göre biraz daha büyümüş.

    İç tasarım

    2024 Tesla Model 3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tesla Model 3'ün iç mekanındaki yenilikler dış taraftakilere göre biraz daha önemli. Minimalist tasarım anlayışının devam ettiği alanda, ambiyans aydınlatmasının da bulunduğu yeni konsol dikkat çekiyor. Söz konusu aydınlatma, yenilenen kapı içlerine kadar uzanıyor. Merkezdeki ekranın boyutu (15,4 inç) değişmemiş ancak daha ince bir çerçeve ile sarılı olduğu görülüyor. Ayrıca, arka yolcular için de orta kısımda 8 inçlik küçük bir ekran bulunuyor.

    Tesla Model 3'teki direksiyon simidi yenilenmiş. Daha da önemlisi, direksiyonun arka kısmındaki sinyal vb. kollar kaldırılarak direksiyonun üzerine düğme olarak eklenmiş. Ayrıca vites seçici de merkezdeki multimedya ekranına taşınmış. Son olarak Tesla, akustik cam ve iyileştirilmiş yalıtım malzemeleri sayesinde kabinin eskisine göre daha sessiz olduğunun altını çiziyor.

    Tesla Model 3'ün koltukları da elden geçirilmiş ve ön koltuklara havalandırma özelliği eklenmiş. Bun ek olarak, müşteriler, Model 3'ün uzun menzilli versiyonunu 17 hoparlörlü ses sistemiyle birlikte satın alabiliyor.

    Daha uzun menzil

    2024 Tesla Model 3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Daha önce Project Highland adıyla bilinen 2024 Tesla Model 3, Ultra Red ve Stealth Gray olmak üzere iki yeni renk seçeneğiyle geliyor. Otomobilin boyutları ise neredeyse hiç değişmemiş. Yenilenen tasarımdan dolayı toplam uzunlukta 2,5 cm civarında artış söz konusu. Yerden yükseklik ise 140 mm'den 138 mm'ye düşürülmüş.

    Tesla Model 3, kozmetik dokunuşlardan ziyade menzil artışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadan itişli modelin 18 inç jantlarla sunduğu menzil WLTP'ye göre 554 kilometreye kadar çıkıyor. Uzun menzilli versiyonda ise bu değer 678 kilometre olarak karşımıza çıkıyor ki bu da Model 3'ün mevcut menzil değerlerine göre %11-12 civarında artış olduğu anlamına gelir.

    Opsiyonel olarak sunulan 19 inçlik "Nova" jantlar söz konusu olduğunda ise arkadan itişli standart menzilli versiyon tek şarjla 513 kilometreye kadar, uzun menzilli versiyon ise 629 kilometreye mesafe kat edebiliyor. Tesla Model 3, bu jantlarla standart menzilli versiyon için 100 km'de 13.2 kWsa, uzun menzilli versiyon için 100 km'de 14 kWsa enerji tüketimine sahip.

    Yeni Tesla Model 3'ün teslimatları Avrupa'da Ekim ayının sonuna doğru başlayacak. Üretimin şu an için Çin'de devam edeceği söyleniyor. Dolayısıyla ilave gümrük vergisi nedeniyle yenilenen Tesla Model 3'ü de en azından bir süre daha Türkiye'de göremeyeceğiz gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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