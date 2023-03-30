Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat tarifesi belli oldu

- Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor
- Trugo mobil uygulaması ve web sitesi de hizmet açıldı
- Günlük Kullanım💸
- İşgal Bedeli
- Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi 7/24 hizmet verecek
- Yorumlar
Trugo ile Türkiye’de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde kurduğu yüksek performanslı şarj cihazlarının ardından, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladı.
Kendi hizmet noktalarının yanı sıra Shell ile de iş birliği yapan Togg, Trugo’nun hedefleriyle uyumlu olarak belirlenen Shell istasyonlarında da cihaz kurulumlarını sürdürüyor. Trugo’nun kurduğu istasyonlar tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından kullanabilecek.
Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor
180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor. Cihazlarda, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkıyor.
Trugo mobil uygulaması ve web sitesi de hizmet açıldı
Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabilecek, şarj sürecini takip edebilecek, şarjın tamamlandığını görebilecek, geçmiş şarj uygulamalarına erişebilecek ve şarj ödemesini yapabilecek.
Trugo mobil uygulaması kullanıcıları yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabilecek. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebilecekler.
🔽Trugo şarj istasyonlarında uygulanacak ücret tarifesi de şöyle:
|Birim
|180 kW
|300 kW
|kWs başına ücret
|7,99 TL
|7,99 TL
|Durum
|Ücret (dk)
|Şarj tamamlandıktan sonra alanın otopark olarak kullanılması durumunda.
|0,5 TL
Buna göre, batarya kapasitesi 52,4 kWs olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 TL olacak.
88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 TL olarak gerçekleşecek.
Elbette bunlar DC hızlı şarj için geçerli. Tek şarjla kat edilen mesafe kullanıma göre değişebiliyor. Ayrıca ev veya iş yerlerindeki Wallbox veya standart prizden şarj ederek maliyeti düşürmek mümkün.
Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi 7/24 hizmet verecek
Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar, 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alabilecek. Merkezde görev yapan danışman seviyesindeki uzmanlar, kullanıcıların her türlü soru, bilgi, destek ve yardım talebinde çözüm noktası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı