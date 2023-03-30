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    Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat tarifesi belli oldu

    Trugo markasıyla Türkiye'nin farklı noktalarındaki elektrikli araç şarj cihazı kurulumlarına hız veren Togg, Trugo mobil uygulamasını da devreye aldı. Trugo'nun istasyonları tüm araçlara açık olacak.
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    Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat tarifesi belli oldu
    Togg, ilk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmanın heyecanını yaşarken, kesintisiz kullanıcı deneyimi hedefi doğrultusunda Trugo markasıyla sürdürdüğü şarj cihazı kurulumlarına da devam ediyor.

    Trugo ile Türkiye’de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde kurduğu yüksek performanslı şarj cihazlarının ardından, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladı.

    Kendi hizmet noktalarının yanı sıra Shell ile de iş birliği yapan Togg, Trugo’nun hedefleriyle uyumlu olarak belirlenen Shell istasyonlarında da cihaz kurulumlarını sürdürüyor. Trugo’nun kurduğu istasyonlar tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından kullanabilecek.

    Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor

    180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor. Cihazlarda, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkıyor. 

    Trugo mobil uygulaması ve web sitesi de hizmet açıldı

    Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat tarifesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tüm elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebilecek. App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulama kullanıcılara sorunsuz bir şarj deneyiminin kapısını açıyor.

    Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabilecek, şarj sürecini takip edebilecek, şarjın tamamlandığını görebilecek, geçmiş şarj uygulamalarına erişebilecek ve şarj ödemesini yapabilecek.

    Trugo mobil uygulaması kullanıcıları yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabilecek. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebilecekler.

    🔽Trugo şarj istasyonlarında uygulanacak ücret tarifesi de şöyle:

    Günlük Kullanım💸
    Birim 180 kW 300 kW
    kWs başına ücret 7,99 TL 7,99 TL

    İşgal Bedeli
    Durum Ücret (dk)
    Şarj tamamlandıktan sonra alanın otopark olarak kullanılması durumunda. 0,5 TL

    Buna göre, batarya kapasitesi 52,4 kWs olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 TL olacak.

    88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 TL olarak gerçekleşecek.

    Elbette bunlar DC hızlı şarj için geçerli. Tek şarjla kat edilen mesafe kullanıma göre değişebiliyor. Ayrıca ev veya iş yerlerindeki Wallbox veya standart prizden şarj ederek maliyeti düşürmek mümkün.

    Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi 7/24 hizmet verecek

    Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat tarifesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Şarj işlemi, Togg T10X dahil şarj cihazlarıyla uyumlu şarj soketi kullanan tüm elektrikli araçlar için aynı aşamalardan oluşuyor. Kullanıcılar istasyona geldiğinde soketi araçlarına bağlayıp, mobil uygulama ile şarj işlemini başlatacak ve araçlarını şarj ederken diledikleri anda şarjı durdurup yolculuklarına devam edebilecekler.

    Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar, 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alabilecek. Merkezde görev yapan danışman seviyesindeki uzmanlar, kullanıcıların her türlü soru, bilgi, destek ve yardım talebinde çözüm noktası olacak.

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