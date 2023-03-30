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    Uber Taksi, Bursa, Mersin ve Kayseri'de kullanıma sunuldu

    Uber Taksi, Türkiye'de üç yeni şehirde kullanıma sunuldu. Bursa, Mersin ve Kayseri'de Uber uygulaması üzerinden taksi çağırabilirsiniz.                                   
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    Uber Taksi, Bursa, Mersin ve Kayseri'de kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde sarı taksi çağırma uygulaması olarak faaliyet gösteren Uber, Türkiye'de üç yeni şehirde daha hizmet vereceğini duyurdu. Uber Taksi bugün itibarıyla Bursa, Mersin ve Kayseri'de hizmete sunuldu. Uber uygulamasını kullanarak bu şehirlerde sarı taksi çağırabilir ve uygulama üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

    Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’nın ardından Bursa, Mersin ve Kayseri’de de faaliyete başladığı için mutluyuz. Uber teknolojisini, başka yeni şehirlere de en kısa zamanda getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

    Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlayan ulaşım teknolojisi platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü kalite kontrol sistemi ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor.

    70 TL ücretsiz yolculuk fırsatı 

    Uber’in yeni şehirlere gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına yalnızca Bursa, Mersin ve Kayseri’de geçerli 70 TL’ye kadar bir adet ücretsiz Uber Taksi yolculuğu hediye ediyor. Bursa, Mersin ve Kayseri’deki tüm Uber kullanıcıları HOSGELDINUBER kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.

    Uber uygulaması nasıl çalışır:

    • Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin.
    • Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve yolculuğunuz için bir taksi çağırın.
    • Uber Taksi’yi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin.

    Uber uygulamasında Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar bölümüne HOSGELDINUBER kodunu ekleyin, Uber Taksi çağırın ve 70 TL’ye kadar ücretsiz yolculuğunuzun keyfini çıkarın.

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