TOGG ve Paycell'den iş birliği: Seyir halinde bile TOGG Cüzdan ile ödeme yapılabilecek

TOGG'un sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kurucu ortaklarımızdan Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell ile mobilite ekosistemimize yenilikçi ödeme sistemleri ve dijital finansal çözümleri entegre etmek için stratejik iş birliğine imza attık" ifadelerine yer verildi.
Kullanıcılar, ödeme işlemlerini 'TOGG Cüzdan' ile yapacak
Kullanıcılar, TOGG'un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu iş yerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan kolayca yapabilecek. Ayrıca anlaşmayla TOGG ve Paycell, blok zinciri tabanlı yeni nesil dijital varlık teknolojileri konusunda da güçlerini birleştirecekler.
TOGG ne zaman çıkacak?
TOGG'un Gemlik Tesisi bu ayın sonunda, 29 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan törenle açılacak. İlk model olan elektrikli C-SUV, 2022 sonunda üretim bandından indirilecek. TOGG C-SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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