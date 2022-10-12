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    TOGG ve Paycell'den iş birliği: Seyir halinde bile TOGG Cüzdan ile ödeme yapılabilecek

    Paycell altyapısının TOGG'un mobilite çözümlerine entegre edilmesi ile kullanıcılar, seyir halindeyken bile ödeme işlemlerini TOGG Cüzdan ile yaparken, kredi ve sigorta hizmetlerinden yararlanabilecek
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    TOGG ve Paycell'den iş birliği: TOGG Cüzdan ile ödeme yapılacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), şirketin kurucu ortaklarından Turkcell ile yeni bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında TOGG, yenilikçi ödeme sistemlerini ve dijital finansal çözümlerini Paycell altyapısıyla sunacak.

    TOGG'un sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kurucu ortaklarımızdan Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell ile mobilite ekosistemimize yenilikçi ödeme sistemleri ve dijital finansal çözümleri entegre etmek için stratejik iş birliğine imza attık" ifadelerine yer verildi.

    Kullanıcılar, ödeme işlemlerini 'TOGG Cüzdan' ile yapacak

    TOGG ve Paycell'den iş birliği: TOGG Cüzdan ile ödeme yapılacak Tam Boyutta Gör
    TOGG kullanıcıları, Paycell'in sağladığı elektronik cüzdan, kart saklama ve sanal pos altyapısı sayesinde kendi 'TOGG Cüzdan'larını oluşturarak, seyir halindeyken bile Togg'un anlaşmalı üye iş yerlerinin ürün, servis ve hizmetlerini satın alabilecek.

    Kullanıcılar, TOGG'un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu iş yerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan kolayca yapabilecek. Ayrıca anlaşmayla TOGG ve Paycell, blok zinciri tabanlı yeni nesil dijital varlık teknolojileri konusunda da güçlerini birleştirecekler.

    TOGG ne zaman çıkacak?

    TOGG'un Gemlik Tesisi bu ayın sonunda, 29 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan törenle açılacak. İlk model olan elektrikli C-SUV, 2022 sonunda üretim bandından indirilecek. TOGG C-SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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