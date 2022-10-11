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    TOGG, TruGo ile ilk şarj cihazlarının kurulumunu Bolu'da yaptı

    Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen TOGG, TruGo markasıyla ilk şarj cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu. İşte detaylar:
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    TOGG ilk şarj cihazlarını Bolu'da kurdu! 180 ve 300 kW güce sahip Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de elektrikli araç kullanımını artırmaya yönelik altyapı çalışmaları sürüyor. TOGG'un şarj istasyonu işletmecisi olarak kurduğu TruGo, geçtiğimiz günlerde birbiri ardına paylaştığı şarj cihazlarının kurulumuna başladı.

    TruGo'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olarak gösterilen Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'ne 6 adet şarj cihazının kurulumunun yapıldığı bildirildi. Şarj cihazlarının yakında hizmete sunulacağı açıklandı.

    Şirketin kurulumunu gerçekleştirdiği şarj cihazlarından dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri güce sahip. Videodaki kurulum aşamasına bakılırsa, söz konusu bölgeye Star Charge'dan alınan 180 kW'lık cihazların kurulumu yapılmış. 300 kW'lık şarj cihazları ise geçen hafta duyurusu yapıldığı üzere Siemens tarafından üretildi.

    TruGo'nun kullandığı şarj cihazlarının her birinde iki soket bulunuyor. Bu sayede Bolu'daki şarj istasyonu toplam 12 soketle hizmet verecek. Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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