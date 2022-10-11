TOGG, TruGo ile ilk şarj cihazlarının kurulumunu Bolu'da yaptı

TruGo'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olarak gösterilen Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'ne 6 adet şarj cihazının kurulumunun yapıldığı bildirildi. Şarj cihazlarının yakında hizmete sunulacağı açıklandı.
Şirketin kurulumunu gerçekleştirdiği şarj cihazlarından dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri güce sahip. Videodaki kurulum aşamasına bakılırsa, söz konusu bölgeye Star Charge'dan alınan 180 kW'lık cihazların kurulumu yapılmış. 300 kW'lık şarj cihazları ise geçen hafta duyurusu yapıldığı üzere Siemens tarafından üretildi.
TruGo'nun kullandığı şarj cihazlarının her birinde iki soket bulunuyor. Bu sayede Bolu'daki şarj istasyonu toplam 12 soketle hizmet verecek. Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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