TOGG ve Shell, elektrikli araç şarj cihazı kurulumu için iş birliğine imza attı

Tam Boyutta Gör İlk modeli elektrikli C-SUV’u 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanan TOGG, TruGo markasıyla elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü şarj cihazı kurma çalışmalarına Shell ile iş birliğine imza atarak hız kattı.

Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen imza töreniyle duyurulan iş birliği kapsamında, Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak.

400 Shell istasyonu öncelikli lokasyon olarak belirlendi

Yapılan anlaşmaya göre TruGo'nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320’sinde TruGo, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak belirlendi.

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Şarj cihazları, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilecek. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi ortadan kalkacak.

“Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak istiyoruz”

Tam Boyutta Gör TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için Shell & Turcas ile stratejik ortaklık yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 81 ilimizde 600’ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumunu yapacağımızı daha önce açıklamıştık. TruGo markamızla başlattığımız bu girişimimizi Türkiye çapında yaygın istasyon ağı bulunan Shell & Turcas iş birliğiyle güçlendiriyoruz. Kurulumlarla ilgili analiz çalışmalarını tamamladık, şebeke ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor.

İlk akıllı cihazımız C-SUV’un pazara çıkma tarihi olan 2023 yılının ilk çeyreğinden önce kurulumları tamamlayacağız. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Shell & Turcas iş birliğiyle oluşturacağımız 400 lokasyonun yanı sıra dinlenme tesisleri başta olmak üzere belirlediğimiz diğer 200’ü aşkın lokasyon için de çalışmalarımız sürüyor. Bu lokasyonlarda da farklı iş birlikleri yapmayı planlıyoruz.”

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TOGG ve Shell'den elektrikli araç şarj ağı için iş birliği