TOGG ve Trendyol'dan iş birliği

Tam Boyutta Gör Kendilerini bir otomotiv şirketinden ziyade küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımlayan TOGG yetkilileri, bu alanda müşterilerine üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatmak için yeni iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Bu kez TOGG ve Trendyol arasında yapılacak bir iş ortaklığına yönelik niyet mektubu imzalandı.

TOGG'un açıklamasına göre, bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan TOGG akıllı cihaza (C-SUV), TOGG akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak. TOGG ve Trendyol, üç aşamalı olarak hayata geçecek işbirliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

Trendyol ile imzalanan niyet mektubu ilgili değerlendirmede bulunan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

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"Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor. Yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. Trendyol ile imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem TOGG’un hem de Trendyol’un hizmetlerinden yararlanabilecek.”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye’nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından büyük heyecan duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Mobilite, Trendyol’un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer alıyor. Bu iş birliğini TOGG’un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçramaya Trendyol’un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz."

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TOGG ve Trendyol, iş birliği yapmak için anlaşma imzaladı