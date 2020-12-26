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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek

    Yeni karara göre araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek
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    "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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    Yapılan düzenleme kapsamında araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.

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    Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da "www.gib.gov.tr" internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.

    Kiralık araçlarda ceza kiralayan adına düzenlenecek

    Ayrıca trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın, ihlal tarihinde kiralık olduğu Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı kiralayan adına düzenlenerek tebliğ edilecek.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/trafik-cezalari-e-posta-hesaplarina-gelecek/2088821 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201225-9.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fuji (Mert Mrt) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yil 2020 ancak elektronik ortama gecis olacak.Bakalim dogru isleyecek mi...
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