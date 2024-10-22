Almanya'da 19 milyar dolarlık dev hidrojen ağı yatırımı onaylandı

Toplam 19 milyar euroya mal olması beklenen proje, büyük ölçüde özel sektör tarafından karşılanacak, ancak devlet sübvansiyonları ile ağ ücretleri sınırlandırılacak.
9.040 km uzunluğunda olacak
İletim Sistemi Operatörleri Derneği'ne göre, ağ her yıl hidrojen formunda 278 TWh'e kadar enerji taşıyabilecek. Derneğin başkan yardımcısı Ralph Bahke, bunun Almanya'nın mevcut doğal gaz tüketiminin üçte birine denk geldiğini söyledi. Toplam 9.040 kilometrelik uzunlukla hidrojen ağı başlangıçta planlanan uzunluktan 600 km daha kısa olacak.
Almanya hükümeti, uzun vadede Almanya'nın hidrojen ihtiyacının yüzde 30 ila 50'sini kendisinin üreteceğini, geri kalanının ise ithal edileceğini hesaplıyor. Ülkenin hidrojen stratejisinde, 2030'a kadar 5 GW, 2040'a kadar 5 GW daha temiz hidrojen üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle yeşil hidrojeni önceliyor.
Hidrojen araştırmalarını yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı hedefliyor. Ülkede hidrojen yatırımları Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra hız kazanmış durumda.Kaynakça https://www.yahoo.com/news/german-regulators-approve-construction-nationwide-113510362.html https://www.dunya.com/sektorler/enerji/almanyadan-19-milyar-euroluk-hidrojen-agi-adimi-haberi-750675 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)