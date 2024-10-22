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    Anlık Bildirim

    Almanya'da 19 milyar dolarlık dev hidrojen ağı yatırımı onaylandı

    Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı, 2032 yılına kadar kademeli olarak ülke çapında bir hidrojen boru hattı ağının inşası planına onay verdi.
    Almanya'da 19 milyar dolarlık dev hidrojen ağı yatırımı onaylandı Tam Boyutta Gör
    Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı, 2032 yılına kadar kademeli olarak ülke çapında bir hidrojen boru hattı ağının inşası planına onay verdi. Almanya, fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiye dayalı bir ekonomiye geçişte hidrojenin önemli bir enerji kaynağı olmasını bekliyor.

    Toplam 19 milyar euroya mal olması beklenen proje, büyük ölçüde özel sektör tarafından karşılanacak, ancak devlet sübvansiyonları ile ağ ücretleri sınırlandırılacak. 

    9.040 km uzunluğunda olacak

    İletim Sistemi Operatörleri Derneği'ne göre, ağ her yıl hidrojen formunda 278 TWh'e kadar enerji taşıyabilecek. Derneğin başkan yardımcısı Ralph Bahke, bunun Almanya'nın mevcut doğal gaz tüketiminin üçte birine denk geldiğini söyledi. Toplam 9.040 kilometrelik uzunlukla hidrojen ağı başlangıçta planlanan uzunluktan 600 km daha kısa olacak.

    Almanya hükümeti, uzun vadede Almanya'nın hidrojen ihtiyacının yüzde 30 ila 50'sini kendisinin üreteceğini, geri kalanının ise ithal edileceğini hesaplıyor. Ülkenin hidrojen stratejisinde, 2030'a kadar 5 GW, 2040'a kadar 5 GW daha temiz hidrojen üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle yeşil hidrojeni önceliyor.

    Hidrojen araştırmalarını yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı hedefliyor. Ülkede hidrojen yatırımları Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra hız kazanmış durumda.

    Kaynakça https://www.yahoo.com/news/german-regulators-approve-construction-nationwide-113510362.html https://www.dunya.com/sektorler/enerji/almanyadan-19-milyar-euroluk-hidrojen-agi-adimi-haberi-750675
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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