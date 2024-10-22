Almanya'da 19 milyar dolarlık dev hidrojen ağı yatırımı onaylandı

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Tam Boyutta Gör Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı, 2032 yılına kadar kademeli olarak ülke çapında bir hidrojen boru hattı ağının inşası planına onay verdi. Almanya, fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiye dayalı bir ekonomiye geçişte hidrojenin önemli bir enerji kaynağı olmasını bekliyor.

Toplam 19 milyar euroya mal olması beklenen proje, büyük ölçüde özel sektör tarafından karşılanacak, ancak devlet sübvansiyonları ile ağ ücretleri sınırlandırılacak.

9.040 km uzunluğunda olacak

İletim Sistemi Operatörleri Derneği'ne göre, ağ her yıl hidrojen formunda 278 TWh'e kadar enerji taşıyabilecek. Derneğin başkan yardımcısı Ralph Bahke, bunun Almanya'nın mevcut doğal gaz tüketiminin üçte birine denk geldiğini söyledi. Toplam 9.040 kilometrelik uzunlukla hidrojen ağı başlangıçta planlanan uzunluktan 600 km daha kısa olacak.

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Almanya hükümeti, uzun vadede Almanya'nın hidrojen ihtiyacının yüzde 30 ila 50'sini kendisinin üreteceğini, geri kalanının ise ithal edileceğini hesaplıyor. Ülkenin hidrojen stratejisinde, 2030'a kadar 5 GW, 2040'a kadar 5 GW daha temiz hidrojen üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle yeşil hidrojeni önceliyor.

Hidrojen araştırmalarını yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı hedefliyor. Ülkede hidrojen yatırımları Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra hız kazanmış durumda.

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