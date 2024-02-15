Avrupa'dan 6,9 milyar euroluk hidrojen desteği!

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Devlet yardımı kuralları kapsamında, hidrojen altyapısını desteklemek için üçüncü bir ‘Avrupa Ortak Çıkarına İlişkin Önemli Projeyi’ (IPCEI) onayladı. Bu destek ile yenilenebilir hidrojen arzı arttırılarak doğalgaza olan bağımlılığı azaltılması ve birliğin yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
“IPCEI Hy2Infra” adı verilen proje; Avrupa Birliği üyeleri Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya tarafından ortaklaşa hazırlandı. Yedi üye devlet, proje kapsamında 6,9 milyar Euro’ya kadar kamu finansmanı sağlayacak. Bu kaynağın 5,4 milyar Euro seviyesinde özel sektör sermayesi katkısıyla yatırıma dönüşmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde KOBİ olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere 32 şirket, 33 proje hayata geçirecek.
IPCEI Hy2Infra programında belirlenen hedefler şöyle sıralanıyor:
- Yenilenebilir hidrojen üretmek için 3,2 GW’lık büyük ölçekli elektrolizörlerin kurulması
- Yaklaşık 2.700 km’lik yeni ve yeniden tasarlanmış iletim ve dağıtım boru hatları kurulması
- En az 370 GWh kapasiteli büyük ölçekli depolama tesislerinin geliştirilmesi
- Yılda 6.000 ton yakıtın nakliyesine imkan verecek elleçleme terminalleri ve liman altyapı inşası.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.