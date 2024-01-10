Hollywood'da dev transfer: Tom Cruise, Warner Bros. Discovery'ye geçti

Tam Boyutta Gör Hollywood'da filmlerin başarısını yıldızların belirlediği dönem büyük ölçüde geride kalmış olsa da hâlâ bu etkiye sahip birkaç oyuncu var. Bunların başında da Tom Cruise geliyor. Gerek Mission: Impossible serisiyle, gerekse yıllar sonra gelen Top Gun: Maverick filmiyle başarısını kanıtlayan Cruise, hâlâ Hollywood'un en önemli yıldızları arasında yer alıyor. Bu yüzden başarılı oyuncu Paramount stüdyosunun elindeki en kıymetli değerlerden biri olarak görülüyordu. Çünkü Cruise yıllardır Paramount çatısı altında çalışıyor, onların filmerinde rol alıyordu. Ancak son dönemde zorlu bir süreçten geçen Paramount, Cruise'u da elinde tutamadı.

Tom Cruise, hem orijinal içerkler üretmek hem de çeşitli franchise işlerinde rol almak üzere Warner Bros. Discovery ile anlaştı. Cruise ve yapım şirketindeki ekibi, ofislerini Warner Bros. Discovery'nin Burbank'teki film stüdyosuna taşıyacak. Böylece Cruise'un Paramount ile yıllardır devam eden stratejik ortaklığı da sona ermiş olacak.

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Cruise'un Warner Bros. ile imzaladığı anlaşma başka stüdyolarla çalışmasını engellemiyor. Nitekim yıldız oyuncu Paramount'un yeni Mission: Impossible filminde de rol alacak. Ancak bunun ötesinde Cruise'un Warner Bros.'a bağlı kalması bekleniyor. Çünkü yıldız oyuncu Paramount ile de yıllardır benzer bir ilişkiye sahipti. Paramount dışında bir stüdyodan iş almasına engel olmasa da Cruise başka bir stüdyoyla çalışmayı tercih etmedi. Şimdi aynı ortaklığın Warner Bros. Discovery ile devam etmesi bekleniyor.

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Öte yandan bu dev transfer Paramount'un geleceği için de kritik olacak. Bir süredir finansal sıkıntılar yaşayan stüdyo, zaten bir süredir olası bir satın alınma senaryosu üzerine düşünüyordu. Hatta Hollywood kulislerinde bir süredir Paramount'un Warner Bros. Discovery'ye satılabileceği konuşuluyordu. Tam da böyle bir dönemde Warner Bros.'un Paramount'un elindeki en kıymetli varlıklardan birini almış olması, stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bu noktada akıllara birkaç farklı ihtimali geliyor. İlk olarak Tom Cruise, zaten yakında Paramount'un da sahibi olacak Warner Bros. ile şimdiden kendi anlaşmasını yapıp, Paramount'un da kendisini takip edeceği yeni evine erkenden geçmiş olabilir. İkinci ihtimal ise Warner Bros.'un Cruise'u rakibinin elinden kaparak, olası bir satın alımda ödeyeceği rakamı kayda değer ölçüde düşürmek istemiş olması. Arkasındaki gerekçe ne olursa olsun, bu anlaşmayla birlikte Warner Bros. Paramount'u satın almaya bir adım daha yaklaştı. Çünkü Paramount artık eskisinden çok daha zayıf bir pozisyonda.

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