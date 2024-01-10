Oppenheimer, IMAX'in gişede rekora koşmasını sağladı

Filmin gişede yakaladığı bu başarı, IMAX salonlarının da son derece başarılı bir yıl geçirmesine vesile oldu. 2008 yapımı The Dark Knight'tan beri filmlerinde IMAX kameralar kullanarak bu teknolojinin yaygınlaşmasına öncülük eden Christopher Nolan, Oppenheimer'ın IMAX salonlarında izlenmesi için de büyük çaba harcadı. Yönetmenin bu çabası karşılıksız da kalmadı. IMAX salonlarında 70mm'lik kopyası gösterilen Oppenheimer, bu salonlara 183.2 milyon dolar gişe geliri getirdi.
IMAX, Kuzey Amerika'da En İyi, Globalde ise En İyi İkinci Yılını Geçirdi
Oppenheimer'ın bu başarısı, IMAX için yeni bir rekorun da kapısını araladı. Şirket, sadece Kuzey Amerika'da 393.2 milyon dolar hasılata ulaşarak, bu konuda yeni bir rekora imza attı. Şirket daha önce Kuzey Amerika'daki en iyi yılını 2019'da, Avengers: Endgame vizyona girdiği sene yaşamıştı.
Kuzey Amerika'da kendi rekorunu daha da geliştiren şirket, global pazarda da bugüne kadarki en iyi ikinci yılını geçirdi. Dünya genelinde 1.06 milyar dolar hasılat elde eden şirket, böylece gişe gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 24.4 arttırmış oldu. IMAX salonlarının dünya genelinde bundan daha çok hasılat yaptığı tek yıl 2019'du.
Bu yıl Oppenheimer dışında IMAX'e en çok hasılat getiren iki yapım Taylor Swift: The Eras Tour ve The Super Mario Bros. Movie oldu.
IMAX, 2024'e de dolu dolu bir programla giriyor. Bu yıl IMAX salonlarında yüzden fazla film gösterilecek. Üstelik bu filmler arasında Dune: Part Two, Despicable Me 4, Joker: Folie à Deux, Deadpool 3 ve Wicked gibi dikkat çekici yapımlar da yer alacak. Özellikle Dune: Part Two, gösterişli kadrajlarıyla bu salonlara çok sayıda izleyici çekecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.