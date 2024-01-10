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    Anlık Bildirim

    Oppenheimer, IMAX'in gişede rekora koşmasını sağladı

    Christopher Nolan imzalı Oppenheimer'ın gişede yakaladığı büyük başarı, IMAX'in geçtiğimiz yıl gişede yeni bir rekora imza atmasını sağladı. Şirket, gişedeki en iyi ikinci yılını geçirdi.
    Oppenheimer IMAX sinemaları rekora taşıdı Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın geçtiğimiz yıl vizyona giren son filmi Oppenheimer, o dönem Barbie'yle girdiği çekişmenin de etkisiyle 2023'ün en başarılı filmlerinden biri oldu. Önemli bir kısmı siyah beyaz çekilen üç saatlik bir biyofilm olmasına rağmen geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Oppenheimer, dünya genlinde 952 milyon dolar hasılat yaparak en iyimser beklentilerin bile çok üstüne çıktı.

    Filmin gişede yakaladığı bu başarı, IMAX salonlarının da son derece başarılı bir yıl geçirmesine vesile oldu. 2008 yapımı The Dark Knight'tan beri filmlerinde IMAX kameralar kullanarak bu teknolojinin yaygınlaşmasına öncülük eden Christopher Nolan, Oppenheimer'ın IMAX salonlarında izlenmesi için de büyük çaba harcadı. Yönetmenin bu çabası karşılıksız da kalmadı. IMAX salonlarında 70mm'lik kopyası gösterilen Oppenheimer, bu salonlara 183.2 milyon dolar gişe geliri getirdi.

    IMAX, Kuzey Amerika'da En İyi, Globalde ise En İyi İkinci Yılını Geçirdi

    Oppenheimer'ın bu başarısı, IMAX için yeni bir rekorun da kapısını araladı. Şirket, sadece Kuzey Amerika'da 393.2 milyon dolar hasılata ulaşarak, bu konuda yeni bir rekora imza attı. Şirket daha önce Kuzey Amerika'daki en iyi yılını 2019'da, Avengers: Endgame vizyona girdiği sene yaşamıştı.

    Kuzey Amerika'da kendi rekorunu daha da geliştiren şirket, global pazarda da bugüne kadarki en iyi ikinci yılını geçirdi. Dünya genelinde 1.06 milyar dolar hasılat elde eden şirket, böylece gişe gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 24.4 arttırmış oldu. IMAX salonlarının dünya genelinde bundan daha çok hasılat yaptığı tek yıl 2019'du.

    Bu yıl Oppenheimer dışında IMAX'e en çok hasılat getiren iki yapım Taylor Swift: The Eras Tour ve The Super Mario Bros. Movie oldu.

    IMAX, 2024'e de dolu dolu bir programla giriyor. Bu yıl IMAX salonlarında yüzden fazla film gösterilecek. Üstelik bu filmler arasında Dune: Part Two, Despicable Me 4, Joker: Folie à Deux, Deadpool 3 ve Wicked gibi dikkat çekici yapımlar da yer alacak. Özellikle Dune: Part Two, gösterişli kadrajlarıyla bu salonlara çok sayıda izleyici çekecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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