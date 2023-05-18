Topton M6S: Intel Alder Lake N işlemcili en küçük bilgisayar

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Topton M6S Mini PC fiyatı
Mini bilgisayar, varsayılan olarak depolama olmadan geliyor. 128GB’dan 2 TB’a kadar depolama seçenekleri mevcut. Depolama kapasitesine göre Topton M6S mini PC fiyatı şu şekilde:
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- Depolama alanı yok - 163.80 dolar
- 128GB - 169.61 dolar
- 256GB - 176.14 dolar
- 512GB - 189.18 dolar
- 1 TB - 215.28 dolar
- 2 TB - 267.47 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.