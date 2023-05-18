Topton M6S: Intel Alder Lake N işlemcili en küçük bilgisayar

Tam Boyutta Gör Topton M6S, yeni Intel Alder Lake N serisi işlemciye sahip mini PC modelleri arasında en ufak boyutlu olanı. 72 x 72 x 45mm boyutlarında, 150 g ağırlığında olan mini bilgisayar, Windows 11 veya çeşitli GNU/Linux dağıtımları gibi masaüstü işletim sistemlerini çalıştırabiliyor. Intel Alder Lake N100 işlemcili Topton mini PC özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Tam Boyutta Gör Mini PC, 4800 MHz hızda çalışan 12GB LPDDR5 RAM ve 2TB’a kadar SSD’leri destekleyen M.2 2242 yuvasına sahip. SATA veya PCIe 3.0 NVMe depolama için M2. 2242 yuvası dışında ayrı bir fanla aktif soğutma, WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 bağlantısı için Intel Wireless-AC 7265 wireless kart, çift ekran desteği için HDMI 2.0 bağlantı noktaları, Gigabit Ethernet portu, USB 3.2 Type-A portları, microSD kart okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C portları yer alıyor.

Topton M6S Mini PC fiyatı

Mini bilgisayar, varsayılan olarak depolama olmadan geliyor. 128GB’dan 2 TB’a kadar depolama seçenekleri mevcut. Depolama kapasitesine göre Topton M6S mini PC fiyatı şu şekilde:

Depolama alanı yok - 163.80 dolar

128GB - 169.61 dolar

256GB - 176.14 dolar

512GB - 189.18 dolar

1 TB - 215.28 dolar

2 TB - 267.47 dolar

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