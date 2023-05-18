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    Topton M6S: Intel Alder Lake N işlemcili en küçük bilgisayar

    Topton, Intel N100 işlemcili mini PC modelini çıkardı. Topton M6S, M2. 2242 yuvası sayesinde çok sayıda bağlantı ve yükseltilebilir depolamaya sahip.            
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    Topton M6S mini bilgisayar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Topton M6S, yeni Intel Alder Lake N serisi işlemciye sahip mini PC modelleri arasında en ufak boyutlu olanı. 72 x 72 x 45mm boyutlarında, 150 g ağırlığında olan mini bilgisayar, Windows 11 veya çeşitli GNU/Linux dağıtımları gibi masaüstü işletim sistemlerini çalıştırabiliyor. Intel Alder Lake N100 işlemcili Topton mini PC özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Tolon M6S özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mini PC, 4800 MHz hızda çalışan 12GB LPDDR5 RAM ve 2TB’a kadar SSD’leri destekleyen M.2 2242 yuvasına sahip. SATA veya PCIe 3.0 NVMe depolama için M2. 2242 yuvası dışında ayrı bir fanla aktif soğutma, WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 bağlantısı için Intel Wireless-AC 7265 wireless kart, çift ekran desteği için HDMI 2.0 bağlantı noktaları, Gigabit Ethernet portu, USB 3.2 Type-A portları, microSD kart okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C portları yer alıyor.

    Topton M6S Mini PC fiyatı

    Mini bilgisayar, varsayılan olarak depolama olmadan geliyor. 128GB’dan 2 TB’a kadar depolama seçenekleri mevcut. Depolama kapasitesine göre Topton M6S mini PC fiyatı şu şekilde:

    • Depolama alanı yok - 163.80 dolar
    • 128GB - 169.61 dolar
    • 256GB - 176.14 dolar
    • 512GB - 189.18 dolar
    • 1 TB - 215.28 dolar
    • 2 TB - 267.47 dolar
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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