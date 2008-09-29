Toshiba Dynabook NX serisine yeni bir dizüstü bilgisayar daha ekledi

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Japon elektronik devlerinden Toshiba, Dynabook NX serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir üye daha ekliyor. 1280x800 çözünürlüğünü destekleyen 12.1'' LED back lighted LCD ekran ile gelen dizüstü bilgisayar gücünü Intel'in düşük güç tüketimini hedef alan dizüstü bilgisayar için geliştirdiği 1.2GHz'lik Core 2 Duo SU9300 işlemcisinden alıyor.

3GB'a arttırılabilir 2GB kapasiteli sistem belleği ile gelen Dynabook NX serisinin yeni temsilcisi 128GB'lık SSD yada 160GB'lık sabit disk ile alınabiliyor. Kullanım kolaylığı ve getirileri açısından SSD öne çıkıyor olsa da 128GB'lık tercihin maliyetleri hatırı sayılır ölçüde (yaklaşık 730 Avro) arttıracağını da belirtmekte yarar görüyoruz.

Kompakt yapısı ile dikkat çeken dizüstü bilgisayar çok formatlı DVD yazıcıya sahip. Wifi b/g/n desteğiyle gelen sistem üzerinde ayrıca 3x USB ve e-SATA portlarına ek olarak SD kart slotu yer alıyor. Farklı renk alternatifleriyle bayanları da hedef alan Toshina'nın yeni modeli HDD'li model için 1200, SSD'li model içinse 1930 Avro'luk fiyata sahip.

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